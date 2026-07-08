Οι Αρχές του Πακιστάν διεξάγουν από χθες το απόγευμα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για να εντοπίσουν εμπορευματικό αεροσκάφος τύπου Boeing 737 που χάθηκε από τα ραντάρ στον θαλάσσιο χώρο ανοιχτά από το Καράτσι, γνωστοποίησε η πακιστανική αερολιμενική αρχή (PAA) μέσω X.

Following the occurrence RESCUE COORD CENTRE has been activated and coordinated Search & Rescue launched at sea through various agencies to locate the missing aircraft. There were five crew members onboard the aircraft. — Pakistan Airports Authority (@Pk_PAA_Official) July 7, 2026

Το αεροσκάφος, με πενταμελές πλήρωμα, που εκμεταλλευόταν η ιδιωτική εταιρεία K2 Airways, καταγράφηκε να βρίσκεται σε «ταχεία κάθοδο» λίγο προτού χαθεί από τις οθόνες των συστημάτων ραδιοεντοπισμού, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

However; at time 2121PST aircraft was observed on RADAR rapidly descending and with rapid heading change, subsequently RADAR contact and communication was lost approximately 155 NM west of Karachi. — Pakistan Airports Authority (@Pk_PAA_Official) July 7, 2026

Εκτελούσε δρομολόγιο από τη Σάρτζα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, προς το Καράτσι όταν εξαφανίστηκε χθες βράδυ στις 21:21 (τοπική ώρα· 18:21 ώρα Ελλάδας), αφού το πλήρωμα ανέφερε λίγο νωρίτερα πως αντιμετώπιζε «πρόβλημα στο σύστημα πλοήγησης», σημείωσε η αρχή.

Παρατηρήθηκε να βρίσκεται «σε ταχεία κάθοδο» και να κάνει «απότομη αλλαγή κατεύθυνσης» κατόπιν η επαφή και ο εντοπισμός θέσης του διακόπηκαν ενώ βρισκόταν περίπου 155 ναυτικά μίλια (περίπου 287 χιλιόμετρα) από το Καράτσι, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η PAA.

Κέντρο συντονισμού επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης κινητοποιήθηκε και βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια να βρεθεί το Boeing 737.

Προκαταρτικά δεδομένα που μετέδιδε το αεροσκάφος υποδεικνύουν «απώλεια ύψους, κατόπιν άνοδο, ακολουθούμενη από δεύτερη, ξαφνική και δραματική απώλεια ύψους», σημείωσε ο εξειδικευμένος ιστότοπος FlightRadar24.

Η K2 Airways είναι πακιστανική ιδιωτική αεροπορική εταιρεία μεταφοράς φορτίων, που εκτελεί τακτικές και μισθωμένες πτήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Κατασκευασμένο το 1999, το αεροσκάφος που χάθηκε από τα ραντάρ χθες είχε χρησιμοποιηθεί ως επιβατικό από την Aeroflot (Ρωσία) και την Garuda (Ινδονησία), προτού μετατραπεί σε εμπορευματικό το 2012, σύμφωνα με δεδομένα του εξειδικευμένου ιστότοπου Airfleets.net.