Έκρηξη σε αποθήκη πυροτεχνημάτων στην πόλη Καράτσι του Πακιστάν, σκότωσε τέσσερις ανθρώπους και τραυμάτισε περισσότερους από 30, την Πέμπτη, (21/8), ανέφερε η Αστυνομία, σύμφωνα με το Reuters.

Η αποθήκη και πολλά κοντινά καταστήματα τυλίχθηκαν στις φλόγες μετά την αρχική έκρηξη, την οποία ακολούθησαν αρκετές μικρότερες εκρήξεις, αναγκάζοντας τους κατοίκους να εγκαταλείψουν την περιοχή.

«Νόμιζα ότι είχαν εκραγεί αρκετές βόμβες», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Aqib Khan, κάτοικος της περιοχής.

Η ένταση της έκρηξης ήταν αρκετά ισχυρή, ώστε να θρυμματίσει τα παράθυρα των κοντινών καταστημάτων, σκορπίζοντας θραύσματα γυαλιού πάνω στους ανθρώπους στον δρόμο.

Τουλάχιστον 34 τραυματίες νοσηλεύτηκαν, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας Summaiya Tariq, προσθέτοντας ότι τέσσερις από αυτούς πέθαναν, κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Πυκνός καπνός ανέβαινε από ένα πολυώροφο κτήριο καθώς οι πυροσβέστες προσπαθούσαν να σβήσουν τη φωτιά, μετέδωσαν τα τοπικά ειδησεογραφικά κανάλια. Δεν υπάρχουν ενδείξεις για την αιτία της έκρηξης.

Εικόνες που μεταδόθηκαν από το τοπικό τηλεοπτικό κανάλι Geo News, τα οποία καταγράφηκαν από κάμερες παρακολούθησης, έδειχναν ανθρώπους να τρέχουν για να καλυφθούν και οδηγούς να στρίβουν βιαστικά τα αυτοκίνητά τους.

Η έκρηξη σημειώθηκε μια μέρα μετά τις έντονες βροχές των μουσώνων που πλημμύρισαν την πόλη.

Το Καράτσι είναι η οικονομική πρωτεύουσα του Πακιστάν, και έχει πληθυσμό άνω των 20 εκατομμυρίων.

Πηγή: Reuters