Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε το βράδυ της Παρασκευής την ευθύνη για την πολύνεκρη επίθεση σε ένα σιιτικό τέμενος στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, το Ισλαμαμπάντ.

Τουλάχιστον 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 170 τραυματίστηκαν

Η τζιχαντιστική οργάνωση ανέλαβε την ευθύνη με ένα μήνυμα στο κανάλι της στην εφαρμογή Telegram. Ένας βομβιστής αυτοκτονίας σκότωσε τουλάχιστον 31 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 170 κατά τη διάρκεια της προσευχής το πρωί της Παρασκευής, όπως ανακοίνωσαν η αστυνομία και κυβερνητικοί αξιωματούχοι.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

