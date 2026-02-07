Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε το βράδυ της Παρασκευής την ευθύνη για την πολύνεκρη επίθεση σε ένα σιιτικό τέμενος στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, το Ισλαμαμπάντ.
Breaking News update: Death toll in Pakistan Mosque blast has reportedly reached to 30 and over 70 injured. A suicide bomber blew himself at Juma Prayers Friday afternoon at Shia Mosque Tarlai Islamabad. Injured are under treatment in hospitals. pic.twitter.com/8NAQ7gwFfs
— Fakhar Ur Rehman (@Fakharrehman01) February 6, 2026
Τουλάχιστον 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 170 τραυματίστηκαν
Η τζιχαντιστική οργάνωση ανέλαβε την ευθύνη με ένα μήνυμα στο κανάλι της στην εφαρμογή Telegram. Ένας βομβιστής αυτοκτονίας σκότωσε τουλάχιστον 31 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 170 κατά τη διάρκεια της προσευχής το πρωί της Παρασκευής, όπως ανακοίνωσαν η αστυνομία και κυβερνητικοί αξιωματούχοι.
