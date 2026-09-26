Ένας βομβιστής αυτοκτονίας πυροδότησε όχημα φορτωμένο με εκρηκτικά σε αστυνομικό σημείο ελέγχου στο Ντέρα Ισμαήλ Χαν, στο βορειοδυτικό Πακιστάν, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων και τον τραυματισμό ακόμη 30.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται επτά μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, ενώ ορισμένοι από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση σε κοντινό νοσοκομείο.

Την ευθύνη για το αιματηρό χτύπημα ανέλαβε η οργάνωση Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), γνωστή ως Πακιστανοί Ταλιμπάν, η οποία διατηρεί συμμαχικές σχέσεις με τους Αφγανούς Ταλιμπάν αλλά αποτελεί ξεχωριστή οντότητα.

Η επίθεση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα έξαρσης της βίας που αντιμετωπίζει το Πακιστάν τα τελευταία χρόνια, το οποίο αποδίδεται τόσο στην TTP όσο και στον αυτονομιστικό Στρατό Απελευθέρωσης του Μπαλουχιστάν (BLA).

Οπτικό υλικό που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνει την ένταση της έκρηξης, προβάλλοντας πυκνά σύννεφα καπνού και συντρίμμια διασκορπισμένα γύρω από το σημείο της επίθεσης.