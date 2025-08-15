Σχεδόν 120 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από καταρρακτώδεις βροχές στο βόρειο Πακιστάν τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που ανακοίνωσαν οι Αρχές σήμερα, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών, από την έναρξη των μουσώνων στα τέλη Ιουνίου, σε περισσότερους από 400.

Flash floods triggered by heavy rains killed at least 49 people in northwestern Pakistan and elsewhere in the country over the past 24 hours, officials said Friday. https://t.co/UgW6zhocOK — The Associated Press (@AP) August 15, 2025

Τουλάχιστον 110 θάνατοι έχουν καταγραφεί μόνο στην ορεινή επαρχία Χιμπέρ-Παχτούνκουα, η οποία συνορεύει με το Αφγανιστάν, σύμφωνα με την επαρχιακή Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών, ενώ επτά άλλοι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Κασμίρ.