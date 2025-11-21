Τεράστια έκρηξη  σε λέβητα εργοστασίου παραγωγής κόλλας, στο βιομηχανικό κέντρο Faisalabad στην επαρχία Punjab του Πακιστάν, είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 15 άνθρωποι και να τραυματιστούν επτά.

Η έκρηξη προκάλεσε κατάρρευση ενός κτιρίου και ζημιές σε γειτονικές κατασκευές. Πολλοί τραυματίες νοσηλεύονται, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με τις αναφορές, η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή αερίου, με τη φωτιά να εξαπλώνεται και σε άλλα εργοστάσια.

Μεταξύ των νεκρών φέρονται να βρίσκονται και τουλάχιστον τρεις ανήλικοι, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, που ανεβάζουν τον αριθμό των νεκρών στους 18.

Η αστυνομία δήλωσε ότι συνέλαβε τον διευθυντή του εργοστασίου και αναζητά τον ιδιοκτήτη του, ο οποίος διέφυγε λίγο μετά την έκρηξη.

