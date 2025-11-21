Τεράστια έκρηξη σε λέβητα εργοστασίου παραγωγής κόλλας, στο βιομηχανικό κέντρο Faisalabad στην επαρχία Punjab του Πακιστάν, είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 15 άνθρωποι και να τραυματιστούν επτά.

فیصل آباد میں کیمیکل فیکٹری میں گیس لیکیج سے دھماکہ، ریسکیو حکام کے مطابق سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری ہے#Faisalabad pic.twitter.com/sMRvXmouWp — Urdu News (@UrduNewsCom) November 21, 2025

Η έκρηξη προκάλεσε κατάρρευση ενός κτιρίου και ζημιές σε γειτονικές κατασκευές. Πολλοί τραυματίες νοσηλεύονται, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με τις αναφορές, η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή αερίου, με τη φωτιά να εξαπλώνεται και σε άλλα εργοστάσια.

🚨🇵🇰💥 BIG EXPLOSION IN FAISALABAD A massive blast rocked Faisalabad, Pakistan this morning.

Pak media claims it was a boiler explosion, with 18 people killed, including women and children. Several houses collapsed, and many of the injured are in critical condition. But the… pic.twitter.com/tRhtVrhBNI — Military Observer (@TheMilObserverr) November 21, 2025

Μεταξύ των νεκρών φέρονται να βρίσκονται και τουλάχιστον τρεις ανήλικοι, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, που ανεβάζουν τον αριθμό των νεκρών στους 18.

Η αστυνομία δήλωσε ότι συνέλαβε τον διευθυντή του εργοστασίου και αναζητά τον ιδιοκτήτη του, ο οποίος διέφυγε λίγο μετά την έκρηξη.