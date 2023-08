Eπιβατικό τρένο εκτροχιάστηκε στο νότιο Πακιστάν, με συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 15 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 50, όπως μετέδωσε ο τοπικός τηλεοπτικός σταθμός Geo.

Περίπου 10 βαγόνια του επιβατικού τρένου εκτροχιάστηκαν στη νότια επαρχία Σιντ, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 275 χιλιομέτρων από τη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, το Καράτσι.

#WATCH : Train accident in Pakistan- At least 15 dead and 50 injured after 10 coaches of #Rawalpindi-bound Hazara Express derails near #Sahara Railway Station.#Pakistan #Pakistan #trainaccident #BREAKING #BreakingNews #LatestNews #Latest pic.twitter.com/Z2mLKxwn0o

— upuknews (@upuknews1) August 6, 2023