Βίαιες διαδηλώσεις και συγκρούσεις εκδηλώθηκαν σε πολλές πόλεις του Πακιστάν την Κυριακή 1 Μαρτίου, σε ένδειξη οργής για την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν που οδήγησε στη δολοφονία του Αγιουλαχ Αλί Χαμενεΐ.

Σύμφωνα με αναφορές διεθνών μέσων, τουλάχιστον 23 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν κατά τις διαμαρτυρίες.

Στην πρωτεύουσα Καράτσι, εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το αμερικανικό προξενείο, φωνάζοντας συνθήματα κατά των ΗΠΑ και του Ισραήλ και επιχειρώντας να σπάσουν τον φραγμό ασφαλείας.

Όταν μέρος του πλήθους προσπάθησε να εισέλθει στο προξενείο, οι δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν πυρ, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 10 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

Παράλληλα, σε άλλες περιοχές όπως η βόρεια επαρχία Gilgit‑Baltistan, τουλάχιστον 11 άτομα σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις με τις αρχές, ενώ γύρω από την πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ καταγράφηκαν ακόμα 2 θάνατοι κατά τη διάλυση συγκεντρώσεων με δακρυγόνα.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν και μαρτυρίες κατοίκων δείχνουν τη χρήση βίας από τις δυνάμεις ασφαλείας και εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια, ενώ γιατροί ανέφεραν ότι πολλοί από τους νεκρούς φέρουν τραύματα από πυρά.

Οι τραυματίες περιλαμβάνουν τόσο διαδηλωτές όσο και αστυνομικούς, με σοβαρά περιστατικά να μεταφέρονται σε νοσοκομεία της πόλης.

Οι διαδηλώσεις εξαπλώθηκαν σε Άισλαμαμπάντ, Λαχόρη, Πέσαουαρ και Μουλτάν, με χιλιάδες Πακιστανούς να κρατούν σημαίες και να εκφράζουν αλληλεγγύη στο Ιράν.

Σε πολλές περιοχές οι συγκεντρώσεις ήταν αρχικά ειρηνικές, αλλά σε άλλες κλιμακώθηκαν με βανδαλισμούς και συγκρούσεις με την αστυνομία.

Η κυβέρνηση του Πακιστάν ενίσχυσε τις δυνάμεις ασφαλείας γύρω από πρεσβείες, προξενεία και κυβερνητικά κτίρια και επέβαλε περιορισμούς στις συγκεντρώσεις σε ορισμένες πόλεις για να περιορίσει την κλιμάκωση της βίας.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ισλαμαμπάντ εξέδωσε προειδοποίηση προς Αμερικανούς πολίτες να αποφεύγουν τις συγκεντρώσεις και να παρακολουθούν στενά την τοπική κατάσταση.

Οι διαδηλωτές, κυρίως από τη σιιτική κοινότητα του Πακιστάν, εξέφρασαν βαθιά θλίψη και οργή για τη δολοφονία του Χαμενεΐ και κατηγόρησαν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για την κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

με πληροφορίες από: Reuters