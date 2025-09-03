Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες Τρίτη το βράδυ όταν καμικάζι ανατινάχτηκε εν μέσω συγκέντρωσης κόμματος των Βελούχων στο Πακιστάν, ενώ 11 στρατιωτικοί και παραστρατιωτικοί σκοτώθηκαν σε άλλες επιθέσεων στη χώρα της νοτιοανατολικής Ασίας.

Δύο αξιωματούχοι στην επαρχία Μπαλουτσιστάν (νοτιοδυτικά), που σείεται ολοένα πιο συχνά από αιματηρά επεισόδια, ανέφεραν πως δεκάδες άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν στη βομβιστική επίθεση.

Επτά από αυτούς νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, διευκρίνισαν, υπό τον όρο να μην κατονομαστούν, καθώς τυπικά δεν τους επιτρέπεται να μιλούν στον Τύπο.

Ο καμικάζι, εξήγησαν, πυροδότησε τα εκρηκτικά με τα οποία ήταν ζωσμένος στον χώρο στάθμευσης γηπέδου, όπου είχαν συγκεντρωθεί εκατοντάδες μέλη του Εθνικού Κόμματος της Μπαλουτσιστάν (BNP).

Ο ηγέτης της παράταξης αυτής, ο Αχτάρ Μενγκάλ, που εκφωνούσε ομιλία τη στιγμή της επίθεσης, διαβεβαίωσε μέσω X ότι είναι «σώος» αλλά «συγκλονισμένος» για την απώλεια των μελών του κόμματος.

Έως αυτό το στάδιο δεν έχει υπάρξει ανάληψη της ευθύνης για την βομβιστική ενέργεια.

Το BNP υπερασπίζεται τη μειονότητα των Βελούχων, που καταγγέλλει πως περιθωριοποιείται από την κεντρική κυβέρνηση στην επαρχία αυτή, που γειτονεύει με το Ιράν και το Αφγανιστάν και παρότι διαθέτει τα μεγαλύτερα κοιτάσματα υδρογονανθράκων στην επικράτεια παραμένει η φτωχότερη της χώρας.

Στην Μπαλουτσιστάν, κατά επίσημα δεδομένα, το 70% των κατοίκων ζει στη φτώχεια, παρότι στο υπέδαφος εκτιμάται πως υπάρχουν τα μεγαλύτερα ανεκμετάλλευτα κοιτάσματα ορυκτών στην υφήλιο και μεγάλα έργα, χάρη σε ιδίως κινεζικές επενδύσεις, φέρνουν διόλου ευκαταφρόνητα έσοδα.

Ένοπλη εξέγερση αποκτά ορμή στην περιοχή: το Μπαλουτσιστάν γνώρισε το 2024 τη μεγαλύτερη αύξηση της βίας στο Πακιστάν — μέτρησε 782 νεκρούς, με άλλα λόγια τα αιματηρά επεισόδια αυξήθηκαν κατά 90%, σύμφωνα με το κέντρο έρευνας και μελετών για την ασφάλεια του Ισλαμαμπάντ.

Την 11η Μαρτίου, αυτονομιστική οργάνωση προχώρησε σε θεαματική απαγωγή ομήρων σε τρένο.

Από την 1η Ιανουαρίου, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου, πάνω από 430 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, σκοτώθηκαν σε ενέργειες ένοπλων οργανώσεων που πολεμούν εναντίον του κράτους στις επαρχίες Μπαλουτσιστάν και Χάιμπερ Παχτούνχβα.

Νωρίτερα χθες στην Μπαλουτσιστάν πέντε παραστρατιωτικοί σκοτώθηκαν και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν όταν ανατινάχτηκε αυτοσχέδια βόμβα καθώς η αυτοκινητοπομπή τους διερχόταν από το σημείο όπου είχε τοποθετηθεί, κοντά στα σύνορα με το Ιράν, ενημέρωσε το AFP τοπικός αξιωματούχος.

Ενώ παράλληλα, έξι μέλη των δυνάμεων ασφαλείας σκοτώθηκαν σε επίθεση εναντίον αρχηγείου των παραστρατιωτικών στη Χάιμπερ Παχτούνχβα, σύμφωνα με ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων. Άλλοι δεκαεπτά άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων πολιτών, τραυματίστηκαν στο επεισόδιο αυτό, συμπλήρωσε τοπικός αξιωματούχος. Την ευθύνη ανέλαβε γκρουπούσκουλο που πρόσκειται στο Κίνημα των Ταλιμπάν στο Πακιστάν (ΚΤΠ).

Οι ανταλλαγές πυρών ανάμεσα στις δυνάμεις ασφαλείας και τους δράστες της επίθεσης «διήρκεσαν 12 ώρες», σύμφωνα με τοπικό αξιωματούχο. Οι ένοπλοι αρχικά με όχημα παγιδευμένο με εκρηκτικά και κατόπιν «πέντε καμικάζι», κατά την ίδια πηγή, η οποία διευκρίνισε πως «έξι τρομοκράτες σκοτώθηκαν».

Το 2024 ήταν η φονικότερη χρονιά έπειτα από μια δεκαετία στο Πακιστάν, με πάνω από 1.600 νεκρούς σε βίαια επεισόδια· τα μισά από τα θύματα ήταν στρατιωτικοί και αστυνομικοί, σύμφωνα με το κέντρο έρευνας και μελετών για την ασφάλεια του Ισλαμαμπάντ.