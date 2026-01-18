Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, εξαιτίας μίας μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε σε Εμπορικό Κέντρο, στο Καράτσι, τη μεγαλύτερη πόλη του Πακιστάν. Η φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (17/1), στο Gul Plaza και εξαπλώθηκε γρήγορα από το ισόγειο στους πιο πάνω ορόφους, καταστρέφοντας σχεδόν ολοκληρωτικά το κτήριο.

 

Πυροσβεστικές δυνάμεις, έδωσαν ολονύχτια μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την επέκτασή τους στην πυκνοκατοικημένη εμπορική περιοχή. Έντεκα τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, ενώ οι σοροί των θυμάτων διακομίστηκαν στο νοσοκομείο της περιοχής.

 


Σύμφωνα με τις Αρχές, τμήματα του κτηρίου έχουν ήδη καταρρεύσει, προκαλώντας έντονη ανησυχία για ενδεχόμενη ολική κατάρρευση της κατασκευής. Οι Υπηρεσίες Διάσωσης έχουν ενεργοποιήσει πρωτόκολλα μαζικής καταστροφής, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #κατάρρευση εμπορικού κτηρίου #Πακιστάν #Τραγωδία με έξι νεκρούς από πυρκαγιά