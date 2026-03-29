Σε εξέλιξη βρίσκονται στο Ισλαμαμπάντ οι διπλωματικές επαφές υψηλού επιπέδου, με τη συμμετοχή των Υπουργών Εξωτερικών τεσσάρων χωρών, που διαδραματίζουν ρόλο-κλειδί στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν, οι ΥΠΕΞ του Πακιστάν, της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και της Αιγύπτου ξεκίνησαν διαβουλεύσεις στην πρωτεύουσα του Πακιστάν.

Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης, καθώς οι τέσσερις χώρες έχουν αναδειχθεί σε βασικούς μεσολαβητές στις επαφές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.