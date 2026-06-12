Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, μέσω της πλατφόρμας «X», με την οποία επιβεβαιώνει ότι υπάρχει ένα τελικό μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που βρίσκεται υπό συζήτηση.

«Εν μέσω των συνεχιζόμενων, έντονων, μεσολαβητικών προσπαθειών του Πακιστάν, έχουμε πλήρη επίγνωση της αδιάκοπης εκστρατείας παραπληροφόρησης που διεξάγεται από εκείνους που θέλουν να σαμποτάρουν την ειρηνευτική συμφωνία.

Αφήνοντας κατά μέρος τον “θόρυβο”, είμαστε σε θέση να επιβεβαιώσουμε ότι έχει επιτευχθεί ένα τελικό κείμενο για την ειρηνευτική συμφωνία και το Πακιστάν συνεργάζεται τώρα στενά και με τις δύο πλευρές (ΗΠΑ και Ιράν) για την οριστικοποίηση των επόμενων βημάτων. Η ειρήνη δεν υπήρξε ποτέ ξανά τόσο κοντά, όσο είναι τώρα».

Amid ongoing intense mediation efforts by Pakistan, we are fully aware of incessant misinformation campaign being waged by those who want to sabotage the peace deal. Setting aside the noise, we can confirm that a final, agreed upon text of the peace deal has been reached and… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 12, 2026

Αραγτσί: Μια συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν δεν ήταν ποτέ ξανά τόσο κοντά

Σε παρόμοιο κλίμα κυμάνθηκε νωρίτερα και η δήλωση του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί. Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας δήλωσε πως το αποκαλούμενο «Μνημόνιο Συνεργασίας του Ισλαμαμπάντ», «δεν ήταν ποτέ ξανά τόσο κοντά» στο να οριστικοποιηθεί.

Παράλληλα, κάλεσε τα ΜΜΕ να αποφύγουν τις πρόωρες εικασίες γύρω από το περιεχόμενό του, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ισλαμική Δημοκρατία θα δημοσιοποιήσει όλες τις λεπτομέρειες τη σωστή στιγμή, ακολουθώντας μια υπεύθυνη και διαφανή στάση.

The Islamabad Memorandum of Understanding has never been closer. Pending its finalization, the media should refrain from entering speculation about its content. In line with our responsible and transparent approach, all details will be shared with the public in due course. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 12, 2026

Εξοργισμένος ο Τραμπ με τις ψεύτικες διαρροές

Άλλωστε, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για την παραπληροφόρηση που επικρατεί. Το απόγευμα της Παρασκευής, έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι οι πληροφορίες που διαρρέουν από την πλευρά της Τεχεράνης απέχουν πλήρως από το επίσημο, γραπτό κείμενο της συμφωνίας.

Η γραπτή δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ ήταν ιδιαίτερα αιχμηρή: «Οι όροι που διέρρευσε το Ιράν είναι ψέματα (fake news), δεν έχουν ΚΑΜΙΑ σχέση με τους όρους που συμφωνήθηκαν γραπτώς. Όσα είπαν, συμπεριλαμβανομένης της αδύναμης και αξιολύπητης δήλωσής τους περί επίτευξης συμφωνίας, δεν έχουν καμία σχέση με την αλήθεια. Πολύ άτιμοι άνθρωποι για να συναλλάσσεσαι μαζί τους κανείς. Με αυτούς, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για έντιμη διαπραγμάτευση. ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟ! Επίσης, η επίθεσή τους με drones χθες το βράδυ εναντίον ινδικών πλοίων που έβγαιναν από τα Στενά του Ορμούζ, η οποία αποκρούστηκε πλήρως, είναι ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ. Καλύτερα να συνέλθουν, και ΜΑΛΙΣΤΑ ΓΡΗΓΟΡΑ!».