Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς ανακοίνωσε ότι προγραμματίζονται προεδρικές εκλογές στις αρχές του 2027 στην Παλαιστίνη, σύμφωνα με προεδρικό διάταγμα που δημοσιεύθηκε από το πρακτορείο Wafa και αναμεταδίδεται από διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Το διάταγμα προβλέπει επίσης τη διεξαγωγή βουλευτικών εκλογών προς το τέλος του 2027, χωρίς να διευκρινίζεται αν ο 90χρονος ηγέτης θα είναι εκ νέου υποψήφιος.

Η ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο παρατεταμένου πολιτικού αδιεξόδου στα παλαιστινιακά εδάφη, όπου δεν έχουν διεξαχθεί εθνικές εκλογές εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες.

Οι μοναδικές εκλογές που έγιναν στην περιοχή, ήταν οι δημοτικές εκλογές φέτος τον Απρίλιο, όπου και η Φατάχ, κατέλαβε τη πρώτη θέση.

Παλαιστίνη: Τελευταίες κάλπες το 2005 και 2006

Οι τελευταίες προεδρικές εκλογές στην Παλαιστίνη πραγματοποιήθηκαν το 2005, όταν ο Αμπάς διαδέχθηκε τον Γιάσερ Αραφάτ μετά τον θάνατό του.

Έκτοτε δεν έχει διεξαχθεί νέα προεδρική αναμέτρηση.

Οι τελευταίες βουλευτικές εκλογές έγιναν το 2006, με τη Χαμάς να κερδίζει την πλειοψηφία έναντι της Φατάχ.

Το αποτέλεσμα οδήγησε σε βαθιά πολιτική ρήξη, η οποία κατέληξε ένα χρόνο αργότερα στον διαχωρισμό της διοίκησης: η Χαμάς ανέλαβε τον έλεγχο της Γάζας, ενώ η Φατάχ διατήρησε τον έλεγχο της Δυτικής Όχθης.

Έκτοτε, η παλαιστινιακή πολιτική σκηνή παραμένει διαιρεμένη και χωρίς ενιαίο εκλογικό κύκλο.

Γιατί δεν διεξήχθησαν εκλογές

Η απουσία εκλογών αποδίδεται από αναλυτές σε έναν συνδυασμό πολιτικών και θεσμικών παραγόντων.

Η σύγκρουση μεταξύ Φατάχ και Χαμάς αποτελεί τον βασικό πυρήνα του αδιεξόδου, καθώς δεν έχει υπάρξει συμφωνία για κοινή εκλογική διαδικασία ή ενιαίο πολιτικό πλαίσιο.

Η γεωγραφική διαίρεση μεταξύ Δυτικής Όχθης και Γάζας έχει επίσης δυσχεράνει την οργάνωση πανπαλαιστινιακών εκλογών, ενώ το ζήτημα της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, την οποία οι Παλαιστίνιοι θεωρούν πρωτεύουσα του μελλοντικού τους κράτους, παραμένει σημείο έντασης με το Ισραήλ.

Προσπάθειες για εκλογές στο παρελθόν, συμπεριλαμβανομένου σχεδίου το 2021, ανεστάλησαν επ’ αόριστον εν μέσω πολιτικών διαφωνιών και αβεβαιοτήτων για τις συνθήκες διεξαγωγής.

Πολιτική αβεβαιότητα και διαδοχή

Η νέα εξαγγελία για το 2027 επαναφέρει και το ζήτημα της πολιτικής διαδοχής στην Παλαιστινιακή Αρχή.

Ο Αμπάς βρίσκεται στην εξουσία από το 2005 και δεν έχει οριστεί σαφής διάδοχος, γεγονός που εντείνει την αβεβαιότητα για την επόμενη πολιτική περίοδο.

Διεθνείς παρατηρητές σημειώνουν ότι ακόμη και αν τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα, η διεξαγωγή εκλογών θα εξαρτηθεί από την πολιτική συμφιλίωση μεταξύ των παλαιστινιακών παρατάξεων και τις συνθήκες ασφάλειας στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη.

Η τελευταία φορά που επιχειρήθηκε σοβαρή εκλογική διαδικασία ήταν το 2021, όταν οι εκλογές αναβλήθηκαν επ’ αόριστον, χωρίς να υπάρξει νέα ημερομηνία μέχρι την πρόσφατη ανακοίνωση για το 2027.

Έκτοτε, η Παλαιστινιακή Αρχή κυβερνά χωρίς εκλογική ανανέωση της εντολής, σε ένα περιβάλλον εσωτερικής πολιτικής στασιμότητας και συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Γάζα.