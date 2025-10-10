Η Πολιτική Προστασία της Γάζας ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι σχεδόν 200.000 άνθρωποι επέστρεψαν στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού εδάφους από τις 12 το μεσημέρι τοπική ώρα, όταν τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία.

“Περίπου 200.000 άνθρωποι επέστρεψαν στον βορρά σήμερα”, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της Πολιτικής Προστασίας, ενός οργανισμού που προσφέρει πρώτες βοήθειες και λειτουργεί υπό το ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς.

Εικόνες του Γαλλικού Πρακτορείου έδειχναν νωρίτερα σήμερα μια πυκνή ουρά ανθρώπων που κατευθυνόταν στο βόρειο τμήμα της θύλακα, όπου ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε πως αρκετές περιοχές παραμένουν “εξαιρετικά επικίνδυνες” για τον άμαχο πληθυσμό.