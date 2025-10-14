Ένας ανιψιός του εκλιπόντος Παλαιστίνιου ηγέτη Γιάσερ Αραφάτ επέστρεψε στη Δυτική Όχθη έπειτα από τέσσερα χρόνια αυτοεξορίας και περιέγραψε έναν οδικό χάρτη για την ειρήνη στη Λωρίδα της Γάζας, με τη Χαμάς να μετατρέπεται σε πολιτικό κόμμα και τον ίδιο να δηλώνει έτοιμος να βοηθήσει στη διακυβέρνηση.

Ο Νάσερ αλ Κούντουα, γνωστός επικριτής της σημερινής παλαιστινιακής ηγεσίας, ζήτησε επίσης «να αντιμετωπιστεί σοβαρά η διαφθορά στη χώρα». Είπε επίσης ότι η Φάταχ, το κίνημα του Παλαιστίνιου προέδρου Μαχμούντ Αμπάς, χρειάζεται βαθιές μεταρρυθμίσεις και πρέπει να κάνει περισσότερα για να αντιμετωπίσει τη βία των εποίκων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

«Το πρώτο καθήκον είναι να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη του δρόμου, κάτι που χάσαμε, και πρέπει να έχουμε το θάρρος να πούμε ότι δεν την έχουμε πλέον και, χωρίς αυτήν, ειλικρινά, δεν γίνεται τίποτα» είπε ο Κούντουα σε συνέντευξη που παραχώρησε στο πρακτορείο Reuters.

Palestinian politician Nasser al Qudwa has been tipped for a possible role in the governance of Gaza after Donald Trump led the signing of a peace agreement. But he’s told Sky’s @AdamParsons about serious reservations with the US president’s plan ⬇️https://t.co/bquj7P0DeH — Sky News (@SkyNews) October 14, 2025

Ο Κούντουα έφυγε από τη Δυτική Όχθη το 2021 αφού διαγράφηκε από τη Φάταχ, το κίνημα που ίδρυσε ο θείος του, όταν πήρε την απόφαση να κατεβάσει δική του λίστα υποψηφίων στις εκλογές, αψηφώντας τον Αμπάς ο οποίος ματαίωσε την ψηφοφορία. Την περασμένη εβδομάδα ο 89χρονος Αμπάς χορήγησε αμνηστία στα διαγραμμένα μέλη και επανένταξε τον Κούντουα στη Φάταχ.

Η επιστροφή του συμπίπτει με τις νέες πιέσεις που ασκούνται στον Αμπάς ώστε να ξεκινήσει τις ήδη καθυστερημένες μεταρρυθμίσεις στην Παλαιστινιακή Αρχή με στόχο να αναλάβει κάποιον ρόλο στη Γάζα, παρά τις αντιρρήσεις του Ισραήλ και το γεγονός ότι παραγκωνίστηκε από το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την ειρήνη στην περιοχή.

Αφού ο Τραμπ κήρυξε το τέλος του πολέμου, στο επίκεντρο έχει βρεθεί πλέον το ζήτημα της μελλοντικής διακυβέρνησης της Γάζας. Στην επόμενη φάση θα πρέπει να υλοποιηθούν τα αιτήματα του αφοπλισμού της Χαμάς και της παράδοσης της εξουσίας της στον θύλακα απ’ όπου εξαπέλυσε την επίθεσή της στο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023, πυροδοτώντας τον πόλεμο. Αν και δεν περιέχει εκτενείς λεπτομέρειες, το σχέδιο του Τραμπ προβλέπει ότι τη διακυβέρνηση στη Γάζα θα αναλάβει μια παλαιστινιακή επιτροπή τεχνοκρατών, υπό διεθνή επίβλεψη. Παράλληλα, θα αναπτυχθεί μια διεθνής δύναμη που θα στηρίζει την παλαιστινιακή αστυνομία.

Ανάλογα με το πώς θα εξελιχθεί η εφαρμογή του σχεδίου, Παλαιστίνιοι αναλυτές λένε ότι ο Κούντουα θα μπορούσε να διαδραματίσει κάποιον ρόλο, λόγω των δεσμών του με αραβικές χώρες, τις επαφές του με τη Χαμάς, τη συγγένειά του με τον Αραφάτ και την καταγωγή του: έχει γεννηθεί στο Χαν Γιούνις.

«Εάν με χρειαστούν, δεν θα διστάσω», είπε ο 72χρονος Κούντουα.

Οι προτάσεις του Κούντουα εξαρτώνται από το κατά πόσο η Χαμάς θα παραχωρήσει τη διακυβέρνηση και τον έλεγχο ασφαλείας της Γάζας και θα θέσει τα όπλα της υπό τον έλεγχο ενός νέου κυβερνητικού οργάνου. Η παλαιστινιακή οργάνωση δηλώνει πρόθυμη να μην αναλάβει κανέναν ρόλο στην κυβέρνηση, όχι όμως και να αφοπλιστεί.

Σε αντάλλαγμα «θα είναι ανοιχτός ο δρόμος για τον μετασχηματισμό της σε πολιτικό κόμμα», είπε ο Κούντουα.

Τα υπάρχοντα περιουσιακά στοιχεία της Παλαιστινιακής Αρχής στη Γάζα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν στη νέα αστυνομική δύναμη και, παράλληλα, η σημερινή αστυνομία, να ελεγχθεί και να αξιοποιηθεί επίσης.

Στη Χαμάς θα πρέπει να δοθούν διαβεβαιώσεις. Η οργάνωση «πρέπει να καταλάβει ότι κανείς δεν τους κυνηγά, ότι σε κάποιους από αυτούς τους εργαζομένους θα δοθεί άλλη μία ευκαιρία, ότι δεν θα δολοφονηθούν, ότι θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στην πολιτική ζωή», τόνισε.

Σύμφωνα με τον Κούντουα, ένα παλαιστινιακό «συμβούλιο επιτρόπων» θα μπορούσε να κυβερνήσει τη Γάζα. Μολονότι ο Αμπάς θα μπορούσε να διορίσει τον επικεφαλής του, ώστε να υπάρχει μια σύνδεση μεταξύ της Δυτικής Όχθης και της Γάζας, ο Κούντουα είπε ότι ο ίδιος δεν εισηγείται «την επιστροφή της Παλαιστινιακής Αρχής» στη διακυβέρνηση του θύλακα. Δεν εξέφρασε διαφωνίες για τη διεθνή επιτήρηση, λέγοντας όμως ότι η Γάζα θα πρέπει να κυβερνάται από τους Παλαιστίνιους και να οργανώσει εκλογές. Οι τελευταίες εκλογές στον θύλακα έγιναν το 2006.

Ο Κούντουα απέφυγε να δώσει διευκρινίσεις για τη «διαφθορά» στην οποία αναφέρθηκε, όμως δήλωσε «κατάπληκτος» για το μέγεθός της. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι Παλαιστίνιοι θεωρούν «διεφθαρμένη» την Παλαιστινιακή Αρχή.

Ο πολιτικός αναλυτής Χάνι αλ Μάσρι είπε ότι ο Κούντουα θα μπορούσε να παίξει κάποιον ρόλο στη Γάζα αλλά προηγουμένως οι παλαιστινιακές παρατάξεις θα πρέπει να συμφωνήσουν πώς θα προχωρήσουν προς τα εμπρός. «Κανένας άνθρωπος από μόνος του δεν μπορεί να παίξει με επιτυχία κάποιον ρόλο χωρίς συναίνεση. Οι προκλήσεις είναι μεγάλες. Η σημαντικότερη είναι το Ισραήλ, το οποίο δεν επιθυμεί να επιστρέψει η Παλαιστινιακή Αρχή στη Γάζα», σχολίασε.