Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος The New Arab, με έδρα το Λονδίνο, ανακοίνωσε χθες Τρίτη την αποφυλάκιση συντάκτη του ο οποίος κρατείτο από τις αρχές του Ισραήλ από τον Δεκέμβριο, τονίζοντας πως ο δημοσιογράφος κατήγγειλε ότι υπέστη βασανιστήρια.

Ο ρεπόρτερ Ντία αλ Καχλούτ, ανταποκριτής του παναραβικού μέσου ενημέρωσης στη Λωρίδα της Γάζας, ήταν ανάμεσα στους δεκάδες Παλαιστίνιους οι οποίοι συνελήφθησαν από τον στρατό του Ισραήλ στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας τον Δεκέμβριο, πλάνα με τους οποίους μεταδόθηκαν από ισραηλινά τηλεοπτικά δίκτυα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Διακρίνεται με τα εσώρουχα, με σφαλισμένα τα μάτια, φρουρούμενος από Ισραηλινούς στρατιώτες. Οι εικόνες αυτές έκαναν τον γύρο των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης και προκάλεσαν πολεμική.

“Journalist Diaa Al-Kahlout recounts the horrors he experienced during his detention by the occupation forces in Gaza.“ #Gaza #CeasefireNOW #ceasefireNowPermanently pic.twitter.com/hMUyTYhKMP

Ο Τσαχάλ, ο ισραηλινός στρατός, είχε επικαλεστεί λόγους ασφαλείας για τις ενέργειές του, παρουσιάζοντας τους κρατούμενους ως μαχητές της Χαμάς· το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα το αρνήθηκε, κάνοντας λόγο για «ψέματα».

Ο Καχλούτ αφέθηκε ελεύθερος στη Λωρίδα της Γάζας, ανέφερε ο ιστότοπος The New Arab, συμφερόντων του Κατάρ.

Ο δημοσιογράφος, 37 ετών, δήλωσε στον ιστότοπο όπου εργάζεται πως βίωσε «απερίγραπτα δύσκολες» συνθήκες από «τη στιγμή» που συνελήφθη.

Κατήγγειλε πως ξυλοκοπήθηκε και βασανίστηκε.

Journalist Diaa Al-Kahlout, director and correspondent of Alaraby newspaper has been released weeks after his arrest in a massive detention campaign by the Israeli army which targeted civilians in northern Gaza. pic.twitter.com/ycbGN525q8

— TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) January 9, 2024