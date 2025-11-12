Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών συγκέντρωσαν το 2024 ευαίσθητες πληροφορίες από Ισραηλινούς αξιωματούχους, οι οποίοι φέρονται να συζητούσαν για τον τρόπο με τον οποίο στρατιώτες έστελναν Παλαιστίνιους μέσα σε τούνελ της Γάζας, τα οποία θεωρούσαν πιθανώς παγιδευμένα με εκρηκτικά, χρησιμοποιώντας τους ουσιαστικά ως ανθρώπινες ασπίδες.

I translated Al Jazeera’s exclusive report on footage showing Palestinians being used as human shields The footage reveals instances such as forcing men to search for explosives, tying them with ropes & throwing them into tunnels, and using injured to search for fighters pic.twitter.com/hEla1ZFoq1 — Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) June 30, 2024

Σύμφωνα με το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Reuters, οι πληροφορίες αυτές διαβιβάστηκαν στον Λευκό Οίκο και αναλύθηκαν από την αμερικανική κοινότητα πληροφοριών τις τελευταίες εβδομάδες της κυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν.

Materials submitted by soldiers’ friends confess that troops used kidnapped Palestinians, mostly elderly, as human shields on a daily basis. When injured or exhausted, the victims were instructed to walk into designated killing zones to be gunned down by other units. pic.twitter.com/lqv0KykvwT — Israel Genocide Tracker (@trackingisrael) October 27, 2025

Το διεθνές δίκαιο απαγορεύει ρητά τη χρήση αμάχων ως ασπίδων σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, ωστόσο οι νέες αποκαλύψεις εγείρουν σοβαρά ερωτήματα για το κατά πόσο το Ισραήλ συμμορφώθηκε με τις διεθνείς υποχρεώσεις του.

Al Jazeera TV showed videos of the Israeli army using Palestinian civilians including children, and injured Palestinians as human shields in Gaza to explore tunnels, damaged buildings and fighting areas. Semilar war crimes were also committed in the West Bank. pic.twitter.com/GgRSlIFMYy — Mustafa Barghouti @Mustafa_Barghouti (@MustafaBarghou1) August 13, 2024

Ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Μπάιντεν είχαν ήδη εκφράσει ανησυχίες για ανάλογες αναφορές και οπτικά ντοκουμέντα από τη Γάζα, ωστόσο η ύπαρξη αποδεικτικών στοιχείων που προέρχονταν από ίδιες τις αμερικανικές υπηρεσίες δεν είχε γίνει γνωστή μέχρι σήμερα.

Οι πληροφορίες αυτές, που συλλέχθηκαν στα τέλη του 2024, προκάλεσαν συζητήσεις στον Λευκό Οίκο σχετικά με το αν η πρακτική αυτή είχε την έγκριση της ανώτατης στρατιωτικής ηγεσίας του Ισραήλ ή αν επρόκειτο για μεμονωμένα περιστατικά.

Δύο πρώην αξιωματούχοι των ΗΠΑ, που μίλησαν στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας, ανέφεραν ότι δεν υπήρχαν σαφή στοιχεία για το αν οι Παλαιστίνιοι που εστάλησαν στα τούνελ ήταν κρατούμενοι ή άμαχοι.

Το πρακτορείο σημειώνει επίσης ότι δεν έχει διαπιστωθεί αν οι πληροφορίες αυτές κοινοποιήθηκαν στην ισραηλινή κυβέρνηση.

Σε επίσημη απάντηση, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) υπογράμμισαν ότι «απαγορεύουν αυστηρά τη χρήση πολιτών ως ανθρώπινων ασπίδων ή τον εξαναγκασμό τους να συμμετάσχουν σε στρατιωτικές επιχειρήσεις», ενώ πρόσθεσαν ότι η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Στρατιωτικής Αστυνομίας διερευνά «υποψίες που αφορούν Παλαιστίνιους σε στρατιωτικές αποστολές».

Exclusive Jabalia | HUMAN SHIELDS Israeli troops using Palestinians incl an elderly as a human shield, dressing him in a military uniform & forcing him to clear potentially booby-trapped areas Soldiers are referring to one as “Shawish No 1”, Shawish is a code for human shield pic.twitter.com/7HC7rHOPMz — Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) May 29, 2025

Το Reuters αποκαλύπτει επίσης ότι, την ίδια περίοδο, η Ουάσιγκτον είχε συγκεντρώσει νομικές αξιολογήσεις από Ισραηλινούς στρατιωτικούς δικηγόρους, οι οποίοι προειδοποιούσαν ότι ορισμένες επιχειρήσεις στη Γάζα θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου.

Οι αποκαλύψεις αυτές φέρεται να προκάλεσαν έντονη ανησυχία μεταξύ ανώτερων αξιωματούχων της αμερικανικής κυβέρνησης, που εκτιμούσαν ότι τα ευρήματα υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς περί παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

🧵 (⚠️) Warning sensitive content Israeli-Indian soldier Elisha Gangte from the Steel Cat Company shares disturbing footage showing clear evidence of war crimes being committed in Gaza. 1. Civilians as human shields. In the video, he writes , “Terrorists > military dogs.” pic.twitter.com/2v9QMunhll — Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) August 22, 2024

Αμερικανοί νομικοί σύμβουλοι, πάντως, κατέληξαν τελικά στο συμπέρασμα ότι τα στοιχεία δεν ήταν επαρκή για να στοιχειοθετηθούν κατηγορίες περί εγκλημάτων πολέμου, επιτρέποντας τη συνέχιση της στρατιωτικής και πληροφοριακής συνεργασίας των ΗΠΑ με το Ισραήλ.

Ωστόσο, οι αποκαλύψεις του Reuters αφήνουν να αιωρείται μια βαριά σκιά πάνω από τη στάση της Ουάσιγκτον, καθώς αν αποδειχθεί ότι το Ισραήλ χρησιμοποίησε ανθρώπινες ασπίδες, οι ΗΠΑ ενδέχεται να θεωρηθούν συνυπεύθυνες λόγω της συνεχιζόμενης παροχής όπλων και πληροφοριών.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το Ισραήλ κατηγορείται ότι οι στρατιωτικές του δυνάμεις χρησιμοποιούσαν αιχμάλωτους Παλαιστίνιους ως «ανθρώπινες ασπίδες».

Ανάλογες καταγγελίες είχε αποκαλύψει τον Μάιο του 2024 και το Associatend Press. Το διεθνές πρακτορείο είχε αποκαλύψει μέσω συνομιλιών του με 7 Παλαιστίνιους πρώην αιχμαλώτους, οι οποίοι είχαν περιγράψει ότι χρησιμοποιήθηκαν ως ασπίδες στη Γάζα και την κατεχόμενη Δυτική Όχθη , καθώς και με δύο μέλη του ισραηλινού στρατού που δήλωσαν ότι όντως οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη πρακτική.

Οι ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν καταγγείλει αρκετές φορές ότι το Ισραήλ χρησιμοποιεί τους Παλαιστίνιους ως ασπίδες στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη εδώ και δεκαετίες. Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ έθεσε εκτός νόμου αυτή την πρακτική το 2005, χωρίς όμως να έχει πραγματικά σταματήσει ποτέ.

Πηγή: Reuters.