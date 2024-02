Νέα αποκαλυπτική εμφάνιση πραγματοποίησε η Μπιάνκα Σενσόρι, η οποία σε έξοδό της στο Παρίσι με τον σύζυγό της, Κάνιε Γουέστ, φόρεσε καλσόν χωρίς εσώρουχο, αφήνοντας εκτεθειμένο το σώμα της.

Η 29χρονη αρχιτέκτονας φορούσε και ένα κοντό γούνινο παλτό και δεν έκανε καμία προσπάθεια να κρύψει τα οπίσθιά της ή τη γεννητική της περιοχή, όταν βγήκε ένα SUV και άρχισε να περπατάει στο πεζοδρόμιο, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Ο Κάνιε Γουέστ για ακόμη μία φορά ήταν ντυμένος στα μαύρα και είχε καλύψει όλο του το σώμα, εκτός από το πρόσωπό του.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

Kanye’s Wife Bianca Censori Shows Bare Vagina During Paris Fashion Week | Click to read more 👇 https://t.co/51mKPKnU7Y

— TMZ (@TMZ) February 28, 2024