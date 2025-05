«Η βία εναντίον κλινικής γονιμότητας είναι ασυγχώρητη», τόνισε χθες Σάββατο η υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι μετά την έκρηξη βόμβας –«εσκεμμένη» ενέργεια κατά την εκτίμηση της αστυνομίας– που είχε στόχο κέντρο ειδικευμένο στην ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος στην Καλιφόρνια.

«Εργαζόμαστε για να μάθουμε περισσότερα, αλλά επιτρέψτε μου να γίνω σαφής: η κυβέρνηση Τραμπ αντιλαμβάνεται ότι οι γυναίκες και οι μητέρες είναι ο χτύπος της καρδιάς της Αμερικής», ανέφερε η υπουργός Μπόντι μέσω X.

I have been briefed on the explosion at a fertility clinic in Palm Springs, California that took place today. Federal agents are on the ground now responding alongside local law enforcement.

We are working to learn more, but let me be clear: the Trump administration understands…

— Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) May 17, 2025