Η Αμερικανίδα υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι πήγε προσωπικά χθες Δευτέρα σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Μπρούκλιν, στη Νέα Υόρκη, και εξέφρασε δημόσια την ικανοποίησή της διότι ο Μεξικανός βαρόνος των ναρκωτικών Ισμαέλ «Ελ Μάγιο» Σαμπάδα Γκαρσία, συνιδρυτής του καρτέλ Σιναλόα, θα δει τις μέρες του να τελειώνουν σε αμερικανική φυλακή.

Η δικαιοσύνη των ΗΠΑ ανακοίνωσε την περασμένη Δευτέρα ότι ο άλλοτε συνεργός του Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν αποφάσισε να ομολογήσει την ενοχή του, αποφεύγοντας έτσι τη διεξαγωγή δίκης στη Νέα Υόρκη.

Ο «Ελ Μάγιο» αντιμετωπίζει έτσι την επιβολή ποινής ισόβιας κάθειρξης και της καταβολής ποσού 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την τεράστια περιουσία του.

«Ο Σαμπάδα Γκαρσία, γνωστός ως ‘Ελ Μάγιο’, ομολόγησε ότι έζησε ζωή εγκλήματος στην υπηρεσία του καρτέλ Σιναλόα, ξένης τρομοκρατικής οργάνωσης», είπε η υπουργός Δικαιοσύνης, πλαισιωμένη από εισαγγελείς και εργαζόμενους στην ομοσπονδιακή εισαγγελία του Μπρούκλιν.

«Ο ‘Μάγιο’ θα περάσει την υπόλοιπη ζωή του πίσω από τα σίδερα. Θα πεθάνει μέσα σε ομοσπονδιακή φυλακή», όπου «ανήκει», είπε. «Η καταδίκη του μας φέρνει πιο κοντά στον στόχο μας: να εξαλείψουμε τα καρτέλ των ναρκωτικών και τις διεθνείς εγκληματικές οργανώσεις», πρόσθεσε η υπουργός, στενή συνεργάτιδα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που έχει κηρύξει πόλεμο σε λατινοαμερικάνικα καρτέλ.

Ο βαρόνος, που συνελήφθη από τις αμερικανικές αρχές τον Ιούλιο του 2024, έπειτα από αντάξιο κινηματογραφικής ταινίας ταξίδι με ιδιωτικό αεροσκάφος έως την περιοχή των συνόρων Μεξικού-ΗΠΑ, θα δει επίσης «να κατάσχονται 15 δισεκ. δολάρια» από τα περιουσιακά του στοιχεία, θύμισε ακόμη η Αμερικανίδα υπουργός Δικαιοσύνης.

«Ζούσε σαν βασιλιάς», αλλά πλέον «θα ζει σαν να περιμένει τον θάνατό του», πρόσθεσε η υπουργός Μπόντι, οι υπηρεσίες της οποίας έχουν διεβαβαιώσει πως δεν θα ζητήσουν την επιβολή της θανατικής ποινής στον 77χρονο.

«Μαζί με τον συνεταίρο του ‘Ελ Τσάπο’, ίδρυσαν το καρτέλ Σιναλόα», κατόπιν «δολοφόνησαν πολύ κόσμο και πλημμύρισαν τη χώρα μας με ναρκωτικά», όμως «η βασιλεία του τρόμου που ασκούσαν τέλειωσε», τόνισε η Μπόντι.

Έως πρόσφατα, ο «Μάγιο» δήλωνε αθώος για τις 17 κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν από την αμερικανική δικαιοσύνη, μεταξύ άλλων για φόνους, εμπορία όπλων και διακίνηση ναρκωτικών, ιδίως φαιντανύλης, ισχυρού οπιοειδούς που ενοχοποιείται για δεκάδες χιλιάδες θανάτους από υπερβολική δόση στις ΗΠΑ κάθε χρόνο.

Ο «Τσάπο» συνεχίζει να εκτίει την ποινή ισόβιας κάθειρξης που του επιβλήθηκε από την αμερικανική δικαιοσύνη. Δύο γιοι του κρατούνται επίσης από τις Αρχές των ΗΠΑ. Ο ένας, ο Οβίδιο Γκουσμάν, ή «Ελ Ρατόν», έκλεισε συμφωνία με τις αμερικανικές αρχές ομολογώντας την ενοχή του σε κατηγορίες περί διακίνησης ναρκωτικών.