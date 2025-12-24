Η τουρκική κυβέρνηση έδωσε στη δημοσιότητα μια περιγραφή από τα δραματικά τελευταία λεπτά πριν τη συντριβή του ιδιωτικού αεροσκάφους τύπου Falcon 50, που έπεσε στα περίχωρα της Άγκυρας. Ανάμεσα στα θύματα ήταν και η Ελληνίδα αεροσυνοδός, Μαρία Παππά.

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Αμπτουλκαντίρ Ουράλογλου, το αεροσκάφος απογειώθηκε στις 20:17 (τοπική ώρα) από το αεροδρόμιο Εσενμπογκά της Άγκυρας, με προορισμό το αεροδρόμιο Μιτίγκα της Τρίπολης στη Λιβύη.

Στις 20:25 του δόθηκε άδεια να ανέλθει στα 34.000 πόδια.

Έξι λεπτά αργότερα, στις 20:31, ενώ βρισκόταν περίπου στα 32.000 πόδια, ο κυβερνήτης εξέπεμψε σήμα ανάγκης «PAN-PAN, PAN-PAN, PAN-PAN» (το επίπεδο κάτω από το σήμα MAYDAY), ανέφερε γενική ηλεκτρική βλάβη και ζήτησε διανυσμάτωση ραντάρ (πορεία πτήσης) για επιστροφή στην Άγκυρα.

Στις 20:32, οι ελεγκτές του παρείχαν πορεία και επίπεδο καθόδου.

Στις 20:33, ο πιλότος ενεργοποίησε τον κωδικό έκτακτης ανάγκης 7700. Τότε διαπιστώθηκε ότι τα στοιχεία υψομέτρου του αεροσκάφους δεν ήταν πλέον ορατά στο ραντάρ.

Στις 20:34, λόγω παρεμβολών στην επικοινωνία, ο ελεγκτής επιβεβαίωσε το επίπεδο ήχου, ενώ το αεροσκάφος παραδόθηκε στη Μονάδα Ελέγχου Προσέγγισης.

Στις 20:35, το Falcon εξέπεμψε εκ νέου «PAN-PAN» και έλαβε νέες οδηγίες για διανυσμάτωση και κάθοδο.

Ένα λεπτό αργότερα, στις 20:36, η επικοινωνία άρχισε να διακόπτεται, η φωνή του πιλότου έγινε δυσδιάκριτη και καταγράφηκαν μερικές απώλειες δεδομένων πτήσης στην οθόνη του ραντάρ.

Στις 20:38, το αεροσκάφος εξαφανίστηκε πλήρως από τα ραντάρ και δεν υπήρξε καμία απάντηση στις κλήσεις των ελεγκτών, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες μέσω διαφορετικών συχνοτήτων για περίπου πέντε λεπτά.

«Λόγω της αδυναμίας εντοπισμού του αεροσκάφους και έναντι της πιθανότητας αναγκαστικής προσγείωσης, οι απογειώσεις και προσγειώσεις στο αεροδρόμιο Εσενμπόγκα ανεστάλησαν προσωρινά για την ασφάλεια της αεροπλοΐας.

Το Κέντρο Αναφοράς Αεράμυνας της Πολεμικής Αεροπορίας επιβεβαίωσε ότι το αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στο χωριό Κεσικαβάκ στην περιοχή Χαϊμανά. Οι ομάδες του Κέντρου Διερεύνησης Ασφάλειας Μεταφορών κατευθύνθηκαν στο σημείο.

Κατά τις έρευνες στο σημείο της συντριβής, βρέθηκαν ο καταγραφέας φωνής πιλοτηρίου (CVR) και ο καταγραφέας δεδομένων πτήσης (FDR). Έχει ξεκινήσει η προκαταρκτική έκθεση και αποφασίστηκε η εξέταση των καταγραφέων σε μια ουδέτερη χώρα για τον προσδιορισμό των αιτιών της πτώσης.

Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες των θυμάτων, καθώς και στο φίλο και αδελφό κράτος και λαό της Λιβύης», κατέληξε ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Αμπτουλκαντίρ Ουράλογλου.

Δείτε αποκλειστικά στη «Ζούγκλα» την πορεία του Falcon από τη στιγμή της απογείωσης του από το αεροδρόμιο της Άγκυρας μέχρι και τη συντριβή του κοντά στο χωριό Κεσικάβακ, στην Χαϊμάνα: