Εκτεταμένες καταστροφές προκάλεσε στον Παναμά η εξαιρετικά ισχυρή σεισμική δόνηση των 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκε την Παρασκευή (9/10). Οι αρμόδιες Αρχές καταγράφουν φθορές σε δίκτυα και κτήρια, ωστόσο, σύμφωνα με το ισπανικό πρακτορείο EFE, δεν είχαν καταγραφεί απώλειες ανθρώπινων ζωών μέχρι το πρωί του Σαββάτου.

Ο Εγκέλαδος «ξύπνησε» στις 12:56 (τοπική ώρα). Το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS) εντόπισε το επίκεντρο 12 χιλιόμετρα μακριά από την περιοχή Τονόσι, στα νότια της χώρας και σε απόσταση 239 χλμ. από την πρωτεύουσα, με το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 12,6 χιλιόμετρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι, ενώ το USGS μετά από αναθεώρηση «κλείδωσε» το μέγεθος στα 7,7 Ρίχτερ, το Γεωεπιστημονικό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου του Παναμά εκτίμησε τη δόνηση στα 7,2 Ρίχτερ, δείχνοντας μια απόκλιση στις αρχικές καταγραφές.

Εκτεταμένες υλικές ζημιές και τραυματίες

Η ενδοχώρα δέχτηκε το πιο βαρύ πλήγμα. Στην πόλη Πενoνομé (επαρχία Κοκλέ), κατέρρευσαν ένα μικρό ξενοδοχείο, το τοπικό κυβερνητικό κτίριο, καθώς και ο ένας πύργος του τοπικού καθεδρικού ναού. Στην επαρχία Λος Σάντος καταγράφηκαν πτώσεις κατοικιών και ρηγματώσεις στο οδικό δίκτυο, ενώ φθορές υπέστησαν ακόμα και πυροσβεστικοί σταθμοί.

Ο πρώτος απολογισμός από την Πολιτική Προστασία (Sinaproc), μέσω του δικτύου TVN, κάνει λόγο για 15 μαθητές με ελαφρά τραύματα και έναν πολίτη που απεγκλωβίστηκε με επιτυχία από εμπορικό κέντρο της Αγουαντούλθε. Στην πρωτεύουσα, τέσσερα συγκροτήματα κατοικιών εμφάνισαν ρωγμές, ενώ αρκετά νοσοκομεία και κέντρα υγείας χρειάστηκε να εκκενωθούν για προληπτικούς λόγους.

Σοβαρά προβλήματα σε υδροδότηση και ρεύμα

Ο σεισμός «πλήγωσε» σημαντικά τις κρίσιμες υποδομές της χώρας. Οι περισσότερες μονάδες επεξεργασίας νερού εμφάνισαν δομικά προβλήματα, με τη μεγάλη μονάδα Federico Guardia Conte στο Τσιλιμπρέ (που υδροδοτεί την πρωτεύουσα) να υπολειτουργεί μόλις στο 20% της δυναμικότητάς της. Παράλληλα, εξαιτίας των ηλεκτρικών βλαβών που προκάλεσε η δόνηση, εκτεταμένες διακοπές ρεύματος βύθισαν στο σκοτάδι πολλές επαρχίες (Τσιρίκι, Ερέρα, Λος Σάντος, Βεραγκουάς και Κοκλέ), με τα συνεργεία των εταιρειών ενέργειας να δίνουν μάχη για την αποκατάσταση των ζημιών.

Ανοιχτή η Διώρυγα – Λήξη συναγερμού για τσουνάμι

Αν και αρχικά σήμανε προειδοποίηση για ενδεχόμενο τσουνάμι στις ακτές του Ειρηνικού στην Κεντρική και Νότια Αμερική, οι αρχές σύντομα την απέσυραν. Παρά τον πανικό των πολιτών που ξεχύθηκαν στους δρόμους της πρωτεύουσας και την προληπτική εκκένωση του μετρό, η Διώρυγα του Παναμά δεν διέκοψε ποτέ τη λειτουργία της. Στις εγκαταστάσεις της αναφέρθηκαν μόνο μικρές ζημιές σε τέσσερα κτίρια γραφείων, δίχως να δημιουργηθεί το παραμικρό πρόβλημα στη διέλευση των πλοίων.

Μια περιοχή με πλούσιο σεισμικό παρελθόν

Η γεωγραφική θέση του Παναμά σε μια τεκτονικά ενεργή ζώνη, κοντά στο όριο της πλάκας Κόκος, τον καθιστά συχνό στόχο ισχυρών δονήσεων. Η σεισμική ιστορία της χώρας έχει σημαδευτεί από μεγάλα γεγονότα, όπως ο σεισμός της 7ης Σεπτεμβρίου 1882 στα βόρεια, αλλά και ο σεισμός της 2ας Μαΐου 1621 που συνδέεται με το ρήγμα Pedro Miguel και είχε προκαλέσει τεράστιες καταστροφές στην Πόλη του Παναμά. Ο σεισμός της 9ης Οκτωβρίου προστίθεται πλέον σε αυτή τη μακρά αλυσίδα φαινομένων, με τις αρχές να παραμένουν σε εγρήγορση για τη μετασεισμική ακολουθία.

Το χρονικό του πολύ ισχυρού σεισμού

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στον Παναμά στις 20:56 (ώρα Ελλάδος) την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου.

Η δόνηση ήταν πολύ έντονη, καθώς το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα 29 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της ιστορικής πόλης Μακαράκας.

Στις 21:35 (ώρα Ελλάδος), περίπου 45 λεπτά μετά τον μεγάλο σεισμό σημειώθηκε μια ακόμη δόνηση 5,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ενώ στις 21:46 έγινε και άλλος σεισμός 6 Ρίχτερ.

Ακολούθησαν περισσότεροι από 45 μετασεισμοί, μεγέθους από 4,3 έως 5,4 Ρίχτερ.

Μετασεισμοί 6,6 και 6 Ρίχτερ

Ο μεγαλύτερης έντασης μετασεισμός ήταν μεγέθους 6,6 Ρίχτερ και σημειώθηκε στις 23:28 (ώρα Ελλάδος) το βράδυ της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου, μία ώρα και 40 λεπτά μετά τον κύριο σεισμό. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα.

Δείτε πως κατέγραψαν τον ισχυρό σεισμό οι σεισμογράφοι του Παν. Πατρών

Άλλη μία ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (10/10) μετά τις 7.

Eικόνες από το ξενοδοχείο που κατέρρευσε στην Πλάγια Βενάο του Παναμά μετά τον ισχυρό σεισμό

Ο σεισμός διακόπτει τη ζωντανή μετάδοση μιας αθλητικής εκπομπής στην πόλη Σαντιάγο, 60 χλμ. από το επίκεντρο

Μια αίθουσα γεμάτη με μαθητές τη στιγμή του μεγάλου σεισμού

Βίντεο από τη στιγμή της ισχυρής δόνησης που ταρακούνησε όλη την κεντρική Αμερική

Se registra fuerte movimiento sísmico en diversos puntos del país. https://t.co/nGkbRFviIX — Tráfico Panamá (@traficocpanama) October 9, 2026

Múltiples edificaciones colapsaron en todo el país tras el sismo de 7,6. El Instituto de Sismología de la Universidad de Panamá sigue reportando réplicas. https://t.co/OhzTwtAX17 — Destino Panamá (@destinopanama_) October 9, 2026

Χάρτης με το σημείο που καταγράφηκαν οι δονήσεις στον Παναμά:

Αισθητός σε όλη την κεντρική Αμερική

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σε όλη την κεντρική Αμερική και την Καραϊβική. Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, αλλά υπάρχουν για καταστροφές σε κτήρια και υποδομές. Μετά το πέρασμα του «Εγκέλαδου» οι πολίτες εκκένωσαν τα σπίτια τους και βγήκαν στους δρόμους.

#LoÚltimo | Un fuerte sismo de magnitud preliminar 7.0 remeció la ciudad de Panamá. https://t.co/bf1qC32d1B — Telemetro Reporta (@TReporta) October 9, 2026

Βίντεο από τον Παναμά την ώρα που σημειώθηκε ο ισχυρός σεισμός:

#SismoEnPanama | Edificios en la Ciudad de Panamá fueron desalojados debido al sismo de 7.0 con epicentro en Tonosí. #PanamaEnDirecto @ARCA_Media https://t.co/WndafWAqSH — Panamá En Directo (@panamaendirecto) October 9, 2026

Το διεθνές αεροδρόμιο έκλεισε προσωρινά για λόγους ασφαλείας

Το διεθνές αεροδρόμιο του Παναμά έκλεισε προσωρινά για λόγους ασφαλείας μετά τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε στη χώρα, μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης. Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος διακόπηκε σε έξι επαρχίες του Παναμά, μετά τον σεισμό, ανακοίνωσε η εταιρία ηλεκτρικής ενέργειας NATURGY.

Επαναλειτουργεί το διεθνές αεροδρόμιο

Ωστόσο μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων στις εγκαταστάσεις του, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είχαν προκληθεί ζημιές από τον ισχυρό σεισμό, το Διεθνές Αεροδρόμιο Τοκουμέν του Παναμά, προχώρησε στην επαναλειτουργία του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης του αεροδρομίου, οι επιθεωρήσεις έδειξαν ότι δεν υπήρξαν σημαντικές φθορές που να εμποδίζουν την ασφαλή λειτουργία του, επιτρέποντας την επανέναρξη των αεροπορικών δραστηριοτήτων.

«Πριν από την επανέναρξη, επιθεωρήθηκαν οι διάδρομοι προσγείωσης-απογείωσης, οι τροχόδρομοι, οι εγκαταστάσεις του αεροδρομίου και ο πύργος ελέγχου και δεν αναφέρθηκαν ζημιές που θα εμπόδιζαν την επανέναρξη των εργασιών», επισημαίνεται στην ανακοίνωση του αεροδρομίου.

Βίντεο από τη στιγμή που χτύπησε ο «Εγκελαδός»:

Η αρχική εκτίμηση του το αμερικανικού ινστιτούτου γεωλογικών μελετών ήταν 8 Ρίχτερ, ωστόσο αναθεωρήθηκε στα 7,9 Ρίχτερ.

Βίντεο από τις ζημιές που προκλήθηκαν σε κτήρια και υποδομές

Terremoto de magnitud 7,7 en Panamá derribó hotel, iglesia y gobernación sin dejar víctimas mortales Leer más https://t.co/cP226xI8cr #RNNInternacionales #Panamá #Penonomé #Coclé #TerremotoPanamá #SismoPanamá #HotelDosContinentes — Noticias RNN (@NoticiasRNN) October 9, 2026

Δεν υπάρχει προειδοποίηση για τσουνάμι – Τα πλοία διέρχονται από τη διώρυγα χωρίς διακοπή

Το αμερικανικό σύστημα προειδοποίησης για τσουνάμι εξέδωσε ανακοίνωση που αναφέρει ότι δεν υπάρχει καμιά προειδοποίηση, συμβουλή, παρακολούθηση ή απειλή μετά τον σεισμό του Παναμά.

Λίγο νωρίτερα είχε αναφέρει ότι είναι πιθανό να σχηματιστούν κύματα τσουνάμι ύψους 1 έως 3 μέτρων πάνω από τη στάθμη της παλίρροιας σε ορισμένες ακτές του Παναμά μετά τον σεισμό.

Παράλληλα, η Αρχή της Διώρυγας του Παναμά ανακοίνωσε ότι το προσωπικό επιθεωρεί τις εγκαταστάσεις για τυχόν ζημιές μετά τον σεισμό. Δήλωσε επίσης οι δραστηριότητες συνεχίζονται κανονικά, έχουν ενεργοποιηθεί τα πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης και τεχνικοί αξιολογούν τις εγκαταστάσεις.

«Τα πλοία διέρχονται από τη διώρυγα χωρίς διακοπή», τόνισε.

Μετά τον σεισμό εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι σε τμήματα των ακτών του Παναμά, της Κολομβίας, της Κόστα Ρίκα, του Ισημερινού, του Περού, της Νικαράγουας, της Γουατεμάλας, του Ελ Σαλβαδόρ και του Μεξικού, η οποία ήρθη λίγο αργότερα.

Περίπου 90 πλοία, μεταξύ των οποίων πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου, δεξαμενόπλοια και πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, βρίσκονταν σήμερα και στα δύο άκρα της διώρυγας αναμένοντας να διέλθουν ή να προσδέσουν σε κάποια από τις θέσεις ελλιμενισμού που εξυπηρετούν τερματικούς σταθμούς αποθήκευσης και υπηρεσίες μεταφόρτωσης, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης από τον ιστότοπο LSEG Workspace.

Παράλληλα η διαχειρίστρια της Διώρυγας, Ίλια Μαρότα, γνωστοποίησε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X ότι η λειτουργία της συνεχίζεται κανονικά, παρά την ισχυρή σεισμική δόνηση.

«Έχουν θεσπιστεί πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης και οι επιθεωρήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη. Η ασφάλεια παραμένει η ύψιστη προτεραιότητά μας», ανέφερε η αξιωματούχος.

The Panama Canal continues normal operations following today’s earthquake. Emergency protocols are in place, and inspections are underway. Safety remains our top priority. — Ilya Marotta (@MarottaIlya) October 9, 2026

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Πρόεδρος Παναμά: «Μεγάλη η καταστροφή, μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι»

Ο Πρόεδρος του Παναμά Χοσέ Ραούλ Μουλίνο, ο οποίος μετέβη στο Πενόνομε, μια πόλη που βρίσκεται περίπου στη μέση της απόστασης μεταξύ του επίκεντρου και της Πόλης του Παναμά, όπου κατέρρευσαν ορισμένα κτήρια και υπέστη ζημιές μια εκκλησία, αποκαλύπτει με δηλώσεις του, ότι η καταστροφή που προκάλεσε ο σεισμός —για τον οποίο δεν υπήρχε καμία προετοιμασία— είναι μεγάλη και δηλώνει ότι, μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι.

Me encuentro recorriendo Penonomé y coordinando toda la ayuda posible de manera inmediata para los afectados. https://t.co/2JOiaMfgik — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) October 9, 2026

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε δρόμους που, όπως είπε, «κατέρρευσαν εντελώς» στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από τη σεισμική δόνηση.

El mandatario de Panamá, @JoseRaulMulino revela que el desastre por el terremoto para lo cual no se estaba preparado, es grande y dice que hasta ahora, no hay reporte de víctimas fatales. https://t.co/cVuXl1OXw6 — barriosdurospanama (@BarriosDurospty) October 9, 2026

Παράλληλα με ανάρτησή του στο Χ, δήλωσε ότι θα πραγματοποιήσει συνέντευξη Τύπου για να ενημερώσει τον λαό, προσθέτοντας ότι έχει δώσει εντολή να κινητοποιηθούν προσωπικό, πόροι και βοήθεια προς τους πληγέντες, καθώς και να αναλάβουν άμεση δράση όλα τα υπουργεία και οι φορείς της επικράτειας για την αντιμετώπιση και την πρόληψη.

La Ministra Montalvo @DinoskaDinoska y el equipo de Sinaproc @Sinaproc_Panama realizarán una conferencia de prensa para dar un informe a la nación. He dado la instrucción de movilizar personal, recursos y ayuda a los afectados, así como la inmediata acción de todos los ministerios e instituciones en el territorio en la resolución y en la prevención. Todo el gobierno está mobilizado para dar respuestas. — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) October 9, 2026

Νωρίτερα, με άλλες αναρτήσεις του στο Χ είχε σημειώσει ότι ο ίδιος θα συμμετάσχει στις ενέργειες και στον συντονισμό στις πληγείσες περιοχές, ενώ στις πρώτες στιγμές μετά τον σεισμό είχε καλέσει τους πολίτες σε ηρεμία λέγοντας χαρακτηριστικά, «αυτό που συνέβη δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να προκαλέσει πανικό ή αναταραχή».

Επίσης ο Μουλίνο ευχαρίστησε τους ομολόγους του ηγέτες της Λατινικής Αμερικής για την υποστήριξή τους, αναφέροντας ότι είχε συνομιλήσει, μεταξύ άλλων, με τους προέδρους της Χιλής, της Ουρουγουάης και της Γουατεμάλας.

Νέστορ Λουκέ: «Στην Πόλη του Παναμά, μέτρησα 40 δευτερόλεπτα δονήσεων»

Ο Νέστορ Λουκέ, διευθυντής του Ινστιτούτου Γεωεπιστημών του Παναμά, απέδωσε τον σεισμό στο σύστημα ρηγμάτων Αζουέρο-Σόνα, το οποίο, όπως ανέφερε, παρουσίαζε τεράστια συσσώρευση πίεσης που εκλύεται κατά καιρούς.

«Τα σεισμικά σήματα διαδόθηκαν σε ολόκληρη την επικράτεια της χώρας και γι’ αυτό έγιναν αισθητά παντού».

Στην Πόλη του Παναμά, ο Λουκέ ανέφερε ότι μέτρησε 40 δευτερόλεπτα δονήσεων, αν και σε άλλες περιοχές οι δονήσεις ενδέχεται να διήρκεσαν ακόμη περισσότερο.

Η Σαμπίνα Ρίος, η οποία βρισκόταν στον έκτο όροφο ενός παλαιού κτιρίου της εποχής της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Πόλη του Παναμά, δήλωσε ότι η δόνηση ήταν ασυνήθιστα ισχυρή και παρατεταμένη.

«Ο σεισμός ήταν ισχυρός και διήρκεσε πολύ, ο μακρύτερος που έχω αισθανθεί εδώ και χρόνια», είπε η Ρίος.

Ο Βίκτορ Πινζόν, ένας 48χρονος τεχνικός συντήρησης, είπε στο Reuters ότι είχε δει τους καθαριστές παραθύρων των πολυώροφων κτιρίων να αντέχουν τη δόνηση. «Είναι θαύμα που δεν σκοτώθηκαν», είπε. «Φαινόταν σαν να κουνιόντουσαν σε μια αιώρα».

Οι ισχυροί σεισμοί δεν είναι συνηθισμένοι στον Παναμά, και ορισμένοι ηλικιωμένοι κάτοικοι έκλαιγαν καθώς εκκένωναν τα σπίτια τους και βγήκαν στους δρόμους.

«Φοβόμαστε. Είμαστε μόνο οι δυο μας, ηλικιωμένοι, εδώ. Το σπίτι έχει ραγίσει και φοβόμαστε ότι μπορεί να πέσει πάνω μας», είπε ο Ρικάρντο Μπράουν, 74 ετών, στην επαρχία Χερέρα στο νότιο Παναμά, όπου, όπως ανέφερε, είδε αρκετά κατεστραμμένα σπίτια.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της USGS, οι οικονομικές απώλειες ενδέχεται να ανέλθουν στο 1% έως 10% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος του Παναμά.

Ο Παναμάς επρόκειτο να πραγματοποιήσει εθνική άσκηση εκκένωσης σε περίπτωση σεισμού την επόμενη Δευτέρα, προκειμένου να ελέγξει την ικανότητα αντίδρασης της χώρας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Ρούμπιο: «Οι ΗΠΑ στέκονται στο πλευρό του λαού του Παναμά»

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση στον Παναμά και «κινητοποιεί γρήγορα πόρους και προσωπικό για να προσφέρει βοήθεια», κατόπιν αιτήματος της κυβέρνησης του Παναμά.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέκονται στο πλευρό του λαού του Παναμά», έγραψε ο Ρούμπιο στο X.

I am closely monitoring reports of the earthquake in southern Panama. The United States stands with the people of Panama. At the request of the Panamanian government, the State Department is rapidly mobilizing resources and personnel to assist. Our consular affairs hotline is available 24/7 for affected Americans in need of support at +1-202-501-4444 from abroad and +1-888-407-4747 from the U.S. and Canada. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) October 9, 2026

Nτε λα Εσπριέλα: «Ο Παναμάς δεν είναι μόνος»

Ο Πρόεδρος της Κολομβίας Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέλα, η χώρα του οποίου επλήγη πρόσφατα από σεισμούς, εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς τον λαό του Παναμά και την κυβέρνησή του κατά τη διάρκεια αυτών που χαρακτήρισε ως «δύσκολες στιγμές». «Ο Παναμάς δεν είναι μόνος! Μπορείτε να υπολογίζετε στη στήριξη της Κολομβίας και στην πλήρη προθυμία μας να προσφέρουμε όποια βοήθεια χρειαστεί», έγραψε ο ντε λα Εσπριέλα στο X.

Expreso toda mi solidaridad y afecto al hermano pueblo de Panamá y a su Gobierno ante los difíciles momentos que atraviesan a causa del fuerte sismo. Colombia acompaña a la nación panameña en esta adversidad. Nos unen la historia, la hermandad y unos lazos de amistad que se fortalecen especialmente en los momentos difíciles. ¡Panamá no está sola! Cuenten con el respaldo de Colombia y con toda nuestra disposición para brindar la asistencia que sea necesaria. Un abrazo fraterno a todo el pueblo panameño.

@JoseRaulMulino ¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey! (A.D.L.E.) 🇨🇴🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 9, 2026

Η αναπληρώτρια Πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες, η Πρόεδρος της Κόστα Ρίκα Λάουρα Φερνάντες Ντελγάδο, ο Πρόεδρος του Ισημερινού Ντάνιελ Νομπόα και η κυβέρνηση του Περού προσφέρθηκαν επίσης να παράσχουν βοήθεια.