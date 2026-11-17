Ο πρόεδρος του Παναμά, Χοσέ Ραούλ Μουλίνο, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα (16/11) την προσεχή έναρξη διαπραγματεύσεων με τη θυγατρική στη χώρα της κεντρικής Αμερικής της καναδικής εταιρείας First Quantum Minerals για το ενδεχόμενο να επαναλειτουργήσει το μεγαλύτερο υπαίθριο ορυχείο χαλκού σε όλη την περιοχή, που είχε κλείσει το 2023, έπειτα από ογκώδεις μαζικές κινητοποιήσεις.

Το κοίτασμα του μεταλλεύματος, στις ακτές του Παναμά στην Καραϊβική θάλασσα, αντιπροσώπευε μέχρι τότε το 75% των εξαγωγών και το 5% του ΑΕΠ του Παναμά, ενώ απασχολούσε άμεσα 6.000 εργαζόμενους.

Έκλεισε τον Νοέμβριο του 2023, έπειτα από εβδομάδες διαδηλώσεων εναντίον της εξορυκτικής δραστηριότητας, αφού το ανώτατο δικαστήριο έκρινε αντισυνταγματική τη σύμβαση παραχώρησης, κρίνοντας πως παραβίασε τη νομοθεσία ως προς την προστασία του περιβάλλοντος και τους κανόνες ως προς τους δημόσιους διαγωνισμούς.

«Αποφάσισα να δώσω εντολή να αρχίσουν επίσημες συνομιλίες με τη Minera Panamá (σ.σ. τη θυγατρική της καναδικής επιχείρησης στη χώρα) για να μελετηθεί η πιθανότητα συμφωνίας», που θα επιτρέψει «την επανέναρξη της εξορυκτικής δραστηριότητας», ανακοίνωσε ωστόσο εντέλει ο πρόεδρος Μουλίνο σε τηλεοπτικό διάγγελμά του χθες.

Ο αρχηγός του κράτους, που ανήκει στη δεξιά, τόνισε ότι στόχοι των διαπραγματεύσεων θα είναι η εξασφάλιση όσο μεγαλύτερου «χρηματικού ποσού» είναι «δυνατό», η δημιουργία «χιλιάδων θέσεων εργασίας» και η «πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον».

Το κλείσιμο του μεταλλείου αποφασίστηκε από τη δικαιοσύνη του Παναμά έπειτα από εβδομάδες μαζικών κινητοποιήσεων και αποκλεισμών δρόμων σ’ όλη τη χώρα. Αιτία: η ανανέωση που είχε ανακοινωθεί τότε, για 40 χρόνια, της σύμβασης εκμετάλλευσης του χαλκωρυχείου. Οι διαδηλωτές κατήγγειλαν κυρίως την απειλή για το περιβάλλον.

Η First Quantum Minerals κίνησε διαδικασίες διεθνούς διαιτησίας επιδιώκοντας να λάβει σχεδόν 30 δισεκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση για το κλείσιμο της μονάδας, προτού ανακοινώσει πως τις ανέστειλε, εν αναμονή απόφασης της παναμαϊκής κυβέρνησης. Ο αρχηγός του κράτους κάλεσε χθες να τερματιστούν.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, κυβερνητική επιτροπή εισηγήθηκε στον πρόεδρο Μουλίνο να ξαναρχίσει η λειτουργία της εγκατάστασης, με μακροπρόθεσμο στόχο να κλείσουν προοδευτικά τα μεταλλεία στη χώρα της κεντρικής, όπου έχει κυρωθεί νόμος που απαγορεύει ρητώς την έκδοση νέων αδειών με δημόσιους διαγωνισμούς και την εκχώρηση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης του είδους.