Ο δανέζικος κολοσσός των θαλάσσιων μεταφορών Maersk θα αναλάβει εκ νέου, προσωρινά, την εκμετάλλευση δύο λιμανιών στην είσοδο της διώρυγας του Παναμά, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή η Ναυτιλιακή Αρχή της χώρας.

Την Πέμπτη, δικαστήριο του Παναμά ακύρωσε την παραχώρηση των λιμανιών στον όμιλο του Χονγκ Κονγκ CK Hutchison.

Η κυβέρνηση του Παναμά «βασίζεται, στη δεδομένη στιγμή, στην ειδική υποστήριξη της APM Terminals (θυγατρικής της Maersk), ως προσωρινής διαχειρίστριας» των λιμανιών Μπαλμπόα και Κριστόμπαλ», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος Χοσέ Ραούλ Μουλίνιο έκανε λόγο για «συζητήσεις» με τη Maersk προκειμένου να αναλάβει προσωρινά την εκμετάλλευση των δύο τερματικών σταθμών, μετά τη δικαστική απόφαση που προκάλεσε την οργή του Πεκίνου.

Οι ΗΠΑ, που πέρυσι άσκησαν ισχυρές πιέσεις στον Παναμά, δήλωσαν την Παρασκευή «ενθαρρυμένες» από την ακύρωση της σύμβασης εκμετάλλευσης των λιμένων της Διώρυγας στον όμιλο CK Hutchison.

«Οι ΗΠΑ εμψυχώνονται από την πρόσφατη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Παναμά που έκρινε αντισυνταγματικές τις παραχωρήσεις λιμένων στην Κίνα», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Η Ουάσινγκτον ζητούσε από τον Παναμά να περιορίσει την κινεζική επιρροή στη στρατηγικής σημασίας διώρυγα, μια θαλάσσια δίοδο μήκους 80 χιλιομέτρων από την οποία περνά περίπου το 5% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου.

