Το Υπουργείο Εξωτερικών του Παναμά καταδίκασε την κατάσχεση του πλοίου «MSC Francesca» από το Ιράν, το οποίο ανήκει σε ιταλικά συμφέροντα και έπλεε υπό παναμαϊκή σημαία.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο χαρακτήρισε την ενέργεια «σοβαρή παραβίαση» της ναυσιπλοΐας και του διεθνούς δικαίου, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για «παράνομη κατάσχεση» από τις ιρανικές αρχές.

«Το πλοίο διέσχιζε τα Στενά του Ορμούζ όταν κατασχέθηκε και μεταφέρθηκε διά της βίας στα χωρικά ύδατα του Ιράν», ανέφερε το υπουργείο.

