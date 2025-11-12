Οι Αρχές του Παναμά ανακοίνωσαν χθες Τρίτη ότι κατέσχεσαν 12 τόνους κοκαΐνης – ποσότητα ρεκόρ στην ιστορία της χώρας – σε επιχείρηση που διεξήχθη στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Όπως ανακοίνωσε ο εισαγγελέας Χούλιο Βιγιαρεάλ, η επιχείρηση διεξήχθη τη Δευτέρα σε πλοίο που είχε αναχωρήσει από την Κολομβία με προορισμό τις ΗΠΑ. Δέκα μέλη του πληρώματος συνελήφθησαν, ανάμεσά τους υπήκοοι Βενεζουέλας, Ισημερινού και Νικαράγουας.

ÚLTIMA HORA 🇵🇦 Panamá incautó 12 toneladas de cocaína en un remolcador al suroeste de la Isla San José, en el Pacífico Central. La carta equivale a 200 millones de dólares, un golpe devastador sobre El Cartel de Los Soles ✅ pic.twitter.com/ePw5ANtofy — ABC Noticias (@abcesnoticias) November 11, 2025

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κατάσχεση από το 2007, όταν είχαν κατασχεθεί 19 τόνοι κοκαΐνης στα χωρικά ύδατα του Παναμά στον Ειρηνικό, σύμφωνα με τις Αρχές, οι οποίες πέρυσι ανέφεραν πως κατέσχεσαν συνολικά 124 τόνους ναρκωτικών.

Gran perdida para los carteles de droga. El Senan hizo un decomiso histórico de más de 11 toneladas de posible cocaína. El decomiso fue en la isla San José, Pacifico Central de la República de Panamá. pic.twitter.com/W8ICdmcGQZ — Linda Bran (@lindabran1) November 11, 2025

Ο Παναμάς αποτελεί κόμβο διακίνησης κοκαΐνης από τη Νότια Αμερική, κυρίως από τη γειτονική Κολομβία, με προορισμό τις ΗΠΑ.

🟡🔴 Una operación sin precedentes dejó al descubierto lo que muchos califican como el mayor decomiso de dr*ga en la historia de Panamá. 13.5 toneladas de sustancia ilícita fueron incautadas por el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), en coordinación con la Fiscalía de Drogas,… pic.twitter.com/BlY6r9zy9X — Mi Diario Panamá (@MiDiarioPanama) November 11, 2025

Τους τελευταίους μήνες, αρκετές χώρες της Λατινικής Αμερικής επιδιώκουν να τονίσουν τις προσπάθειες που καταβάλλουν με στόχο την καταπολέμηση των καρτέλ, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει στρατιωτική δύναμη στην περιοχή με δεδηλωμένο στόχο την πάταξη της διακίνησης ναρκωτικών.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν αεροπορικές επιθέσεις σε Καραϊβική και Ειρηνικό εναντίον πλοίων που φέρονται να ανήκουν σε διακινητές ναρκωτικών. Μέχρι σήμερα, η Ουάσινγκτον έχει αναλάβει την ευθύνη για 20 πλήγματα που προκάλεσαν τον θάνατο 76 ανθρώπων, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) που βασίζεται σε στοιχεία της αμερικανικής κυβέρνησης.

Η Βενεζουέλα κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι χρησιμοποιούν την καταπολέμηση των καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών ως πρόσχημα για να διεξάγουν επιχείρηση με στόχο να ανατρέψουν τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο και να υφαρπάξουν τα πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας.

Με πληροφορίες από ΑΜΠΕ, AFP

Επιμέλεια: A.A.