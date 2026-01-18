Η αστυνομία του Παναμά προχώρησε στην κατάσχεση πέντε και πλέον τόνων ναρκωτικών που μεταφέρονταν με πλεούμενο, το οποίο έπεσε στα βράχια, έπειτα από καταδίωξη, όπως ανακοίνωσαν το Σάββατο οι Αρχές της χώρας της κεντρικής Αμερικής.

Ο Παναμάς είναι η κυριότερη πύλη εισόδου της κοκαΐνης στην κεντρική Αμερική. Προέρχεται κατά κύριο λόγο από την Κολομβία κι η παναμαϊκή επικράτεια είναι ενδιάμεσος σταθμός προς τις ΗΠΑ, την αγορά όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη κατανάλωση.

118 τόνοι ναρκωτικών έπεσαν στα χέρια των Αρχών το 2025

Από το 2023, η αστυνομία του Παναμά έχει ανακοινώσει κατασχέσεις 360 και πλέον τόνων ναρκωτικών. 118 τόνοι έπεσαν στα χέρια των διωκτικών Αρχών πέρυσι, όταν ανακοινώθηκε ιδίως κατάσχεση-ρεκόρ 13,5 τόνων.

Η πρώτη μεγάλη κατάσχεση του 2026 έγινε στην Πλάγια Μπόνγκο, στο Νησί του Βασιλιά (Isla del Rey), στο Αρχιπέλαγος των Μαργαριταριών (archipiélago de las Perlas). Πλεούμενο έπεσε στα βράχια έπειτα από καταδίωξη, σύμφωνα με την εθνική αεροναυτική υπηρεσία (SENAN).

Το σκάφος έπεσε στα βράχια έπειτα από καταδίωξη των Αρχών

Οι Αρχές διέταξαν το σκάφος να σταματήσει, όμως οι επιβαίνοντες αγνόησαν τις προειδοποιήσεις και τράπηκαν σε φυγή. Το πλεούμενο τελικά έπεσε στα βράχια. Οι φερόμενοι ως διακινητές ναρκωτικών, που κατάφεραν να διαφύγουν τη σύλληψη, εγκατέλειψαν 5.356 δέματα με ναρκωτικά.

Ούτε η SENAN, ούτε η υπηρεσία της εισαγγελίας που είναι επιφορτισμένη με τη δίωξη ναρκωτικών διευκρίνισαν τι είδους ναρκωτικά κατασχέθηκαν. Ωστόσο, με βάση τις εικόνες που μεταδόθηκαν, τα πακέτα είχαν βάρος περίπου ενός κιλού το καθένα, κάτι που παραπέμπει στις συσκευασίες που χρησιμοποιούνται κατά κανόνα στη διακίνηση κοκαΐνης.

«Ιδιαίτερα δύσκολη» χρονιά το 2025

Την 31η Δεκεμβρίου, ο υπουργός Ασφαλείας του Παναμά, Φρανκ Άμπρεγο, δήλωσε ότι το 2025 ήταν χρονιά «ιδιαίτερα δύσκολη» για τη χώρα, εξαιτίας της «υπερπαραγωγής ναρκωτικών στην περιοχή», με την Κολομβία να καταγράφει μεγάλη αύξηση της προσφοράς κοκαΐνης.

Εξάλλου οι κατασχέσεις ναρκωτικών με προορισμό το Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ισπανία και τη Βρετανία αυξήθηκαν σε παναμαϊκά λιμάνια στην Καραϊβική την τελευταία διετία.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ