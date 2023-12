Περισσότερο από μισό εκατομμύριο μετανάστες έχουν διασχίσει από την αρχή του 2023 την επικίνδυνη ζούγκλα του Νταριέν, στα σύνορα Κολομβίας- Παναμά, με στόχο να φτάσουν στις ΗΠΑ, αριθμός ρεκόρ, ανακοίνωσε χθες, Τετάρτη, η κυβέρνηση του Παναμά.

Πρόκειται για διπλάσιο αριθμό σε σχέση με το σύνολο των μεταναστών, που διέσχισαν τη ζούγκλα αυτή το 2022, όταν περίπου 248.000 άνθρωποι έκαναν το επικίνδυνο ταξίδι, δήλωσε ο Υπουργός Ασφάλειας του Παναμά Χουάν Μανουέλ Πίνο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Οι μετανάστες αυτοί, που επιδιώκουν να φτάσουν στις ΗΠΑ για να έχουν μια καλύτερη ζωή, έρχονται αντιμέτωποι στην πυκνή ζούγκλα του Νταριέν με άγρια ζώα, επικίνδυνα ποτάμια και συμμορίες εγκληματιών που τους εκβιάζουν και τους αποσπούν χρήματα για να τους καθοδηγήσουν ή τους ληστεύουν.

Μήκους περίπου 265 χιλιομέτρων και επιφάνειας 5.750.000 στρεμμάτων, η ζούγκλα αυτή έχει αναχθεί σε βασικό σημείο διέλευσης για τους μετανάστες οι οποίοι προσπαθούν να φτάσουν στις ΗΠΑ από τη Λατινική Αμερική, περνώντας από την Κεντρική Αμερική και το Μεξικό.

Οι περισσότεροι κατάγονται από τη Βενεζουέλα, αλλά πολλοί είναι πολίτες Ισημερινού, Αϊτής, Κίνας, Βιετνάμ, Αφγανιστάν ή χωρών της Αφρικής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η εισροή των μεταναστών είναι τόσο μεγάλη ώστε ο Παναμάς, με τη βοήθεια διεθνών οργανώσεων αρωγής, έχει δημιουργήσει κέντρα βοήθειας σε διάφορες περιοχές της χώρας.

«Οι χιλιάδες άνθρωποι που διακινδυνεύουν τη ζωή τους, συχνά μαζί με τις οικογένειές τους, έχουν ανάγκη προστασίας και άμεσης και συνεχούς ανθρωπιστικής βοήθειας», δήλωσε ο Ολιβιέ Ντιμπουά της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού.

Πολλοί είναι θύματα σεξουαλικής βίας, εκβιασμών, απαγωγών ή άλλων εγκλημάτων, πρόσθεσε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου από τον Παναμά.

Προκειμένου να περιοριστούν οι μεταναστευτικές ροές η κυβέρνηση του Παναμά ανακοίνωσε τον Σεπτέμβριο σειρά μέτρων, όπως η αύξηση των απελάσεων όσων εισέρχονται παράνομα στη χώρα.

«Ο αριθμός των μεταναστών που διασχίζουν τη ζούγκλα ισοδυναμεί με περισσότερο από 11% του πληθυσμού του Παναμά. Πρόκειται για μια πρωτοφανή κρίση η οποία δεν έχει λάβει αρκετή προσοχή σε διεθνές ή περιφερειακό επίπεδο», υπογράμμισε ο Λουίς Εγκιλούς των Γιατρών χωρίς Σύνορα (MSF) σε ανακοίνωσή του.

Οι μετανάστες βρίσκονται «σε κατάσταση ακραίας ευαλωτότητας: πείνα, έλλειψη καταλυμάτων και νερού, παραπληροφόρηση και εξαπάτηση, ξενοφοβία και σωματική, ψυχολογική και σεξουαλική βία», πρόσθεσε.

NBC More Chinese migrants are crossing Panama’s Jungle to come to the US.THE US is seeing a big increase in Chinese immigrants arriving using a relatively new and perilous route through Panamas Darien Gap jungle, thanks in part to social media posts providing step by step guidanc

— Outspoken but nice (@OutspokenNice) November 2, 2023