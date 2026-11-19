Η αστυνομία του Παναμά ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι συνέλαβε τον φερόμενο ως δράστη επίθεσης με εκρηκτικά εναντίον του σπιτιού δημοσιογράφου, γνωστού για τις έρευνές του σχετικά με υποθέσεις διαφθοράς.

Πρόκειται για το δεύτερο πρόσωπο που ανακοινώθηκε πως τέθηκε υπό κράτηση στο πλαίσιο της έρευνας για την επίθεση, που διαπράχθηκε το Σάββατο εναντίον του σπιτιού του αναπληρωτή διευθυντή της εφημερίδας La Prensa, του Ρολάντο Ροδρίγκες, που πάντως δεν βρισκόταν εκείνη την ώρα μέσα στο ακίνητο, το οποίο καταστράφηκε εν μέρει.

Το πρόσωπο που συνελήφθη είναι ο «φερόμενος ως εμπρηστής», δήλωσε ο διευθυντής της αστυνομίας Χάιμε Φερνάντες, αποφεύγοντας να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τον ύποπτο.

Σύμφωνα με τον Φερνάντες, η σύλληψη έγινε μέσα σε εμπορικό κέντρο στην κοινότητα Τσιλίμπρε, στο βόρειο τμήμα του Παναμά.

«Συλλάβαμε τους δύο φερόμενους ως κύριους αυτουργούς» της επίθεσης, διαβεβαίωσε ο Φερνάντες τον Τύπο.

La Policía Nacional realizó la aprehensión de un segundo sospechoso del atentado contra la residencia del periodista del diario La Prensa, Rolando Rodríguez. Se trata de la persona que presuntamente ocasionó el incendio en la vivienda del comunicador social la madrugada del pasado sábado 14 de noviembre. — Telemetro Reporta (@TReporta) November 18, 2026

Την Κυριακή, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 50χρονου. Οδηγούσε το ταξί από το οποίο κατέβηκε ο δράστης της επίθεσης για να εκσφενδονίσει τα εκρηκτικά, σύμφωνα με τις Αρχές. Έκτοτε παραμένει προφυλακισμένος.

«Καταδικάζουμε τις πράξεις αυτού του τύπου» και «θα φτάσουμε μέχρι τέλους» για την εξιχνίαση της υπόθεσης, πρόσθεσε ο διευθυντής της αστυνομίας Φερνάντες.

El director de la @policiadepanama, Jaime Fernández, confirmó la aprehensión de un segundo sospechoso del ataque contra la residencia del periodista Rolando Rodríguez: “ya tenemos a la segunda persona que fue el supuesto incendiario, en estos momentos se están haciendo los procesos de todo lo que es parte médico junto a la Dirección de Investigación Judicial, y así mismo junto al Ministerio Público, siendo su brazo auxiliar, la Policía ha actuado de forma enérgica, contundente, este tipo de actos nosotros lo repudiamos”. — Telemetro Reporta (@TReporta) November 18, 2026

Στον Παναμά οι επιθέσεις εναντίον δημοσιογράφων είναι ιδιαίτερα σπάνιες.

Ο Ροδρίγκες ετοιμαζόταν να δημοσιεύσει έρευνα που αφορούσε δοσοληψίες πρώην κυβερνητικών στελεχών και ισχυρού επιχειρηματία.

Ο πρόεδρος της δεξιάς Χοσέ Ραούλ Μουλίνο καταδίκασε «σθεναρά» την επίθεση το Σάββατο. Ο Παναμάς «δεν αποδέχεται σε καμιά περίπτωση ενέργειες αυτού του είδους», πρόσθεσε.

Rechazo enérgicamente la acción violenta sufrida por Rolando Rodríguez periodista de La Prensa, como la rechazo ante todo ciudadano que pasen por estas circunstancias. La Policía Nacional está investigando el hecho, junto al Ministerio Público de manera objetiva y eficiente para entregar las pruebas a la Justicia. Panamá no acepta este tipo de actos bajo ninguna circunstancia, ya se lo comuniqué al Director de La Prensa, Jorge Molina, a quien le expresé mi solidaridad. — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) November 14, 2026

Η Διαμερικανική Ένωση Τύπου (SIP) έκανε λόγο για «βάρβαρη επίθεση», ενέργεια «πολύ σοβαρή», καλώντας να διενεργηθεί «άμεσα» έρευνα.

🔴📣 Condenamos enérgicamente el brutal atentado contra la vivienda de Rolando Rodríguez, subdirector asociado de @prensacom de #Panamá. Un ataque de extrema gravedad que reclama una investigación inmediata, el esclarecimiento de los hechos y garantías de protección para el periodista y su familia. https://t.co/uyjxQmMlNx — SIP • IAPA (@sip_oficial) November 14, 2026

Προχθές Τρίτη, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα συνδικαλιστικών φορέων τους, πολλοί δημοσιογράφοι συγκεντρώθηκαν μπροστά στα γραφεία της La Prensa για να καταδικάσουν την επίθεση.