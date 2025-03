Πρωτόγνωρες εικόνες εκτυλίχθηκαν για ακόμα μια φορά στο κοινοβούλιο της Σερβίας, καθώς βουλευτές άναψαν και πέταξαν καπνογόνα κατά τη διάρκεια συνεδρίασης.

Το κλίμα είναι ιδιαίτερα τεταμένο μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, λόγω του περιστατικού που σημειώθηκε στον σιδηροδρομικό σταθμό Νόβι Σαντ τον Νοέμβριο του 2024, όταν και έχασαν τη ζωή τους 15 άνθρωποι.

Several members throw smoke bombs, leading to major disruption and even a brawl during the session! pic.twitter.com/LAr2y7cJQm

Οι βουλευτές της αντιπολίτευσης με την έναρξη της συνεδρίασης σήκωσαν πλακάτ, όπου απεικόνιζαν ματωμένα χέρια, ενώ φώναζαν «δολοφόνοι, δολοφόνοι». Η αντιπολίτευση θεωρεί υπεύθυνη την κυβέρνηση για την κατάρρευση τμήματος της οροφής στο σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ, την 1η Νοεμβρίου του 2024. Από το περιστατικό σκοτώθηκαν 15 άνθρωποι και άλλοι δύο τραυματίστηκαν.

Αντιδρώντας, βουλευτές της συμπολίτευσης σηκώθηκαν από τα έδρανα τους και ακολούθησε συμπλοκή. Σύμφωνα με τα σερβικά μέσα ενημέρωσης, οι δύο πλευρές αντάλλαξαν μπουνιές, σφαλιάρες, μαλλιοτραβήγματα, καθώς και βρισιές.

In the Parliament of Serbia, smoke pyrotechnics are thrown among the deputies. Never seen before pic.twitter.com/TX9xewOOVz

— Sprinter Observer (@SprinterObserve) March 4, 2025