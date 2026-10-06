Έως και 40.000 άνθρωποι αναμένεται να διαδηλώσουν στο Παρίσι σημέρα, Τρίτη 6 Οκτωβρίου, καθώς τα γαλλικά εργατικά συνδικάτα συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις των μαθητών λυκείου που διαμαρτύρονται για τις συνθήκες στα σχολεία. Η κινητοποίηση ξεκινούν από νωρίς το πρωί, μπροστά από το Λύκειο Σοφί-Ζερμέν στο Παρίσι.

Οι διαδηλώσεις έχουν σημαδευτεί από συγκρούσεις με την αστυνομία, συλλήψεις και τραυματισμούς, συμπεριλαμβανομένου ενός 15χρονου μαθητή του οποίου ακρωτηριάστηκε το χέρι όταν έπιασε μια χειροβομβίδα της αστυνομίας.

Ο Φρανσουά-Ξαβιέ Λος (François-Xavier Lauch), νομάρχης του Πα-ντε-Καλαί, αρνήθηκε να σχολιάσει τις ακριβείς συνθήκες του τραγικού συμβάντος, αναφέροντας μόνο ότι περίπου 200 έως 250 διαδηλωτές πετούσαν αντικείμενα κατά των αστυνομικών.

Πανεθνική κινητοποίηση με κλειστά τα σχολεία

Η Ένωση Συνδικαλιστών Λυκείων (USL) και η Union Étudiante έχουν καλέσει σε πανεθνική ημέρα κινητοποιήσεων, με τη συμμετοχή μαθητών, φοιτητών, εκπαιδευτικών και εργαζομένων.

Η κεντρική διαμαρτυρία θα ξεκινήσει στις 14:00 από την Place de la République στο Παρίσι. Παράλληλα, διαδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε ολόκληρη τη χώρα, με τις κυριότερες συγκεντρώσεις να έχουν προγραμματιστεί ως εξής:

10:00 — Λυών (Place Bellecour)

10:30 — Μασσαλία (Réformés)

11:00 — Τουλούζη (Place Saint-Sernin), Μπορντό (Porte de Bourgogne), Ρεν (Place de la République)

12:00 — Λιλ (Place Déliot)

13:00 — Μονπελιέ (Peyrou)

14:00 — Στρασβούργο (Place Kléber), Νίκαια (Place Garibaldi), Ναντ (Maison des syndicats), Ρουέν (Place Joffre), Αμιάν (Place de la République)

Λόγω των απεργιών στον εκπαιδευτικό και δημόσιο τομέα, πολλά σχολεία θα υπολειτουργήσουν ή θα παραμείνουν εντελώς κλειστά καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Ο απολογισμός των κρατήσεων και των διώξεων

Τα μέχρι τώρα στοιχεία αποτυπώνουν την ένταση των εκτεταμένων κινητοποιήσεων και των επεισοδίων στα γαλλικά λύκεια:

Συλλήψεις / Προσαγωγές: 5.060 άτομα

Ποσοστό ανηλίκων: 87%

Διώξεις: 1.802 άτομα

Προσωρινή κράτηση: 14 άτομα

Απολογισμός τραυματισμών

Μαθητές: 215

Εκπαιδευτικό προσωπικό: 85

Σώματα ασφαλείας (Αστυνομικοί & Χωροφύλακες): 715

Συλλήψεις / Προσαγωγές: 5.060 άτομα

Ποσοστό ανηλίκων: 87%

Διώξεις: 1.802 άτομα

Προσωρινή κράτηση: 14 άτομα

Τα αιτήματα των μαθητών

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν με κεντρικό αίτημα την ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης, εστιάζοντας στα οξυμένα προβλήματα των σχολείων. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για τις υπερπλήρεις αίθουσες, τις σοβαρές ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς και υποστηρικτικό προσωπικό, καθώς και για την ακαταλληλότητα και την παλαιότητα των κτιριακών υποδομών.

Παράλληλα, καταγγέλλουν τις έντονες ανισότητες μεταξύ των σχολικών μονάδων, τις δυσμενείς συνθήκες φοίτησης και την αυξημένη πίεση που δέχονται, ενώ στρέφονται και κατά του συστήματος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ζητώντας ουσιαστικές αλλαγές ή την πλήρη κατάργηση της πλατφόρμας Parcoursup.

Το κίνημα, το οποίο εκκίνησε από τους μαθητές των λυκείων, διευρύνθηκε γρήγορα αποκτώντας κοινωνικό και συνδικαλιστικό έρεισμα. Συνδικάτα όπως η CGT, η FSU και η Solidaires, μαζί με άλλες οργανώσεις, έχουν ήδη απευθύνει κάλεσμα για συμμετοχή σε γενική απεργία και στις διαδηλώσεις.

Πολιτικές αντιπαραθέσεις και κατηγορίες

Έξι μήνες πριν από τις εκλογές για την αντικατάσταση του Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, η κυβέρνησή του και ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός, του οποίου ηγείται η επικρατέστερη υποψήφια για την προεδρία Μαρίν Λεπέν, κατηγόρησαν βουλευτές και δημάρχους της σκληρής αριστεράς («Ανυπότακτη Γαλλία» – LFI) ότι υποκινούν τις διαμαρτυρίες. Το LFI αρνείται την κατηγορία.

Ο Ζαν-Λυκ Μελανσόν, επικεφαλής της La France Insoumise, έκανε λόγο για τη μεγαλύτερη μαθητική και φοιτητική κινητοποίηση που έχει καταγραφεί από τον Μάιο του ’68, καλώντας παράλληλα τη μεγαλύτερη γενιά να στηρίξει ενεργά τους νέους στον δρόμο.

Από την πλευρά τους, τα κόμματα της αριστεράς καταδικάζουν την καταστολή και την αστυνομική βία σε βάρος των διαδηλωτών, διεκδικώντας την περιφρούρηση του δικαιώματός τους στη διαμαρτυρία.

Η Στάση της κυβέρνησης και τα μέτρα για τα σχολεία

Μιλώντας μετά τη συνάντησή του με μαθητές στα βόρεια προάστια του Παρισιού, ο Υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ (Edouard Geffray) δήλωσε ότι η συμμετοχή στις διαμαρτυρίες μειώνεται τις τελευταίες ημέρες. Η κυβέρνηση πρόκειται να δημιουργήσει μια πλατφόρμα, ώστε οι μαθητές να εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους και να ξεκινήσει ένα σχέδιο δράσης για συγκεκριμένα σχολεία, ανέφερε ο ίδιος.

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί ζήτησε από το υπουργικό συμβούλιο να συντάξει προτάσεις αντιμετώπισης των αιτημάτων του μαθητικού κόσμου.

Την ίδια στιγμή, το κυβερνητικό επιτελείο σχεδιάζει την αυστηροποίηση των ποινών για φθορές σε σχολεία και δημόσια κτίρια, αποδίδοντας την κλιμάκωση των βανδαλισμών σε εξωθεσμικά άτομα που παρεισφρέουν στις μαθητικές κινητοποιήσεις.

Καταγγελίες για αστυνομική βία

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατηγορούν την αστυνομία για χρήση σκληρών τακτικών εναντίον ανηλίκων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης γκλοπ, δακρυγόνων και όπλων με πλαστικές σφαίρες (flash-ball).

Μεταξύ των αρκετών ερευνών για τις αστυνομικές μεθόδους, οι αρχές εξετάζουν την περίπτωση ενός 16χρονου που υπέστη τραυματισμό στο μάτι στην πόλη Τουρ, όταν η αστυνομία έριξε ελαστικές σφαίρες (βλήμα τύπου LBD) στο πλήθος των διαδηλωτών, σύμφωνα με φίλους του. Η οικογένεια έχει καταθέσει μήνυση για βία από πρόσωπο που ασκεί δημόσια εξουσία.

Ένα ακόμη περιστατικό ακραίας βίας είναι αυτό του 14χρονου Έντεν που τραυματίστηκε σοβαρά στο Σεν-Ουέν-λ’Ομόν, κοντά στο Παρίσι, όταν δέχτηκε ευθεία βολή από αστυνομικό εκτοξευτήρα δακρυγόνων, με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα στη γνάθο.

Για το περιστατικό διενεργείται έρευνα από την IGPN (την υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων της γαλλικής αστυνομίας) για άσκηση βίας με χρήση όπλου από πρόσωπο με δημόσια εξουσία, ενώ η οικογένεια του μαθητή σχεδιάζει να κινηθεί νομικά καταθέτοντας μήνυση για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Το Υπουργείο Εσωτερικών δεν ανταποκρίθηκε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό σχετικά με τις κατηγορίες περί χρήσης υπέρμετρης βίας.

Πηγή: france24