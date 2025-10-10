Με έκδηλους πανηγυρισμούς για την επίτευξη της εκεχειρίας, μετά από δύο χρόνια πολεμικών συγκρούσεων που στοίχισαν τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες αθώους ανθρώπους, έγινε δεκτή τόσο στη Λωρίδα της Γάζας, όσο και σε μεγάλες πόλεις του Ισραήλ, η απόφαση για την κατάπαυση του πυρός, που ενέκρινε η ισραηλινή κυβέρνηση και προσυπέγραψε νωρίτερα η ηγεσία της Χαμάς.

Παλαιστίνιοι γέμισαν τους δρόμους της Γάζας σε εορτασμό την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, αφότου το Ισραήλ και η Παλαιστινιακή Αντίσταση συμφώνησαν να εφαρμόσουν την πρώτη φάση του σχεδίου εκεχειρίας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό της ισραηλινής γενοκτονίας στη Γάζα.

Πλήθη γέμισαν τους δρόμους, χειροκροτώντας, κουνώντας σημαίες και ζητωκραυγάζοντας καθώς η είδηση ​​της συμφωνίας διαδιδόταν, σηματοδοτώντας μια στιγμή ανακούφισης μετά από δύο χρόνια αδιάκοπου ισραηλινού βομβαρδισμού, σφαγών και καταστροφής.

Palestinians filled Gaza streets in celebration on Thursday, October 9, after “Israel” and the Palestinian Resistance agreed to implement the first phase of US President #DonaldTrump’s ceasefire plan to end the Israeli genocide in #Gaza. Crowds filled the streets, clapping,… pic.twitter.com/SPwMn1gj2m — Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) October 9, 2025

Οι εικόνες που ακολουθούν με τα παιδιά της Γάζας να γιορτάζουν είναι ενδεικτικές.

Παιδιά της Γάζας πανηγυρίζουν την εκεχειρία μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ.

Children of Gaza rejoicing in celebration of the ceasefire between Hamas and Israel. pic.twitter.com/x9G38p3GmL — DOAM (@doamuslims) October 9, 2025

Εορτασμοί στην αυλή του Νοσοκομείου Μαρτύρων Αλ-Άκσα από εκτοπισμένα παιδιά μετά την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας.

Celebrations in the courtyard of Al-Aqsa Martyrs Hospital by displaced children after the ceasefire came into effect. pic.twitter.com/LWqap7fX5Z — Global Sumud Flotilla Commentary (@Globalsumudf) October 9, 2025

Ο Θεός να ευλογεί τον Σαΐντ Μοχάμεντ που μοίρασε γλυκά στα παιδιά στη Γάζα για τον εορτασμό της υπογραφής του ειρηνευτικού σχεδίου Ισραήλ-Χαμάς. Μου αρέσει να τα βλέπω να χαμογελούν.

God Bless Saeed Mohamed for handing out Candy to Children in Gaza in Celebration of the signing of the Israel and Hamas Peace Plan I love to see them smile https://t.co/kTnHlK10IY pic.twitter.com/Y4pGAs3GG8 — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) October 9, 2025

“A U.S.-brokered peace plan has triggered a wave of global reaction—from cautious optimism to outright celebration.” A major shout out to President Trump for securing the release of the hostages and the first step of this historic peace agreement. #Peace https://t.co/V4lP6LmGCb — Rev. Patrick Mahoney (@revmahoney) October 10, 2025

Στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, η οποία έχει υποστεί πελώρια καταστροφή και ο πληθυσμός της οποίας πεινάει, ξέσπασαν πανηγυρισμοί όταν έγινε γνωστή η είδηση πως κλείστηκε συμφωνία, εξέλιξη που χαιρέτισαν διάφορες χώρες, ανάμεσά τους το Ιράν, υποστηρικτής της Χαμάς κι ορκισμένος εχθρός του Ισραήλ.

«Δόξα τω Θεώ! Παρ’ όλους τους θανάτους και την απώλεια αγαπημένων μας, είμαστε ευτυχείς σήμερα», είπε ο Αϊμάν αλ Ναζάρ, που βρίσκεται στην πόλη.

Ανάλογες είναι οι εικόνες και από την πλευρά του Ισραήλ, με τους ισραηλινούς πολίτες να αποθεώνουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και να γιορτάζουν για την επικείμενη επιστροφή των ομήρων από τη Χαμάς.

Στην «πλατεία των ομήρων», στο Τελ Αβίβ, συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες άνθρωποι, πολλοί με αυτοκόλλητα που έγραφαν «επιστρέφουν», πολλοί από τους οποίους αγκαλιάζονταν κι αντάλλασσαν ευχές.

«Περιμέναμε αυτή τη μέρα 734 μέρες», είπε ο Λόρενς Ιτζχάκ, 54 ετών.

Πανύψηλες προβολές ισραηλινών και αμερικανικών σημαιών φώτισαν τα αρχαία τείχη της Παλιάς Πόλης της Ιερουσαλήμ, γιορτάζοντας την ιστορική ειρηνευτική συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς.