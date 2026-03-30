Τα σπουδαία επιτεύγματα του αμερικανικού στρατού στο Ιράν δοξάζει, μέσω «Truth Social», ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ισχυρίζεται ότι πολλοί σημαντικοί στόχοι στην περιοχή έχουν πλέον εξουδετερωθεί.

«Μεγάλη μέρα στο Ιράν. Πολλοί από τους σημαντικότερους στόχους έχουν πλέον εξουδετερωθεί και καταστραφεί από τον σπουδαίο στρατό μας, τον καλύτερο και πιο θανατηφόρο στον κόσμο. Ο Θεός να σας ευλογεί όλους!», γράφει χαρακτηριστικά στη νεότερη ανάρτησή του.

«Οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να πάρουν το πετρέλαιο του Ιράν»

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε σε συνέντευξή του, στους Financial Times, ότι θέλει να «πάρει το πετρέλαιο του Ιράν» και θα μπορούσε να καταλάβει τον κόμβο εξαγωγών του νησιού Χαργκ.

«Για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, το αγαπημένο μου πράγμα είναι να παίρνω το πετρέλαιο από το Ιράν, αλλά κάποιοι ηλίθιοι άνθρωποι στις ΗΠΑ λένε: “γιατί το κάνετε αυτό;” Αλλά είναι ηλίθιοι άνθρωποι», είπε αρχικά και πρόσθεσε: «Ίσως πάρουμε το νησί Χαργκ, ίσως όχι. Έχουμε πολλές επιλογές. Θα σήμαινε επίσης ότι θα έπρεπε να μείνουμε εκεί (στο νησί) για λίγο καιρό».

Ερωτηθείς για την κατάσταση της ιρανικής άμυνας στο νησί Χαργκ απάντησε: «Δεν νομίζω ότι έχουν καμία άμυνα. Θα μπορούσαμε να το πάρουμε πολύ εύκολα».