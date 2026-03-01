Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι 48 Ιρανοί ηγέτες έχουν σκοτωθεί από επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ. «Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει την επιτυχία που έχουμε, 48 ηγέτες έχουν σκοτωθεί σε μία μόνο επίθεση. Και η κατάσταση εξελίσσεται ραγδαία», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News.

Παράλληλα, σε δηλώσεις του στο CNBC ανέφερε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στο Ιράν «προχωρούν νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα». «Είναι ένα πολύ βίαιο καθεστώς, ένα από τα πιο βίαια καθεστώτα στην ιστορία», δήλωσε ο Τραμπ. «Κάνουμε τη δουλειά όχι μόνο για εμάς, αλλά και για τον κόσμο. Και όλα προχωρούν νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα».