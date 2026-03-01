Η είδηση του θανάτου του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ είναι πλέον επίσημη και από την κυβέρνηση της χώρας.

Σε πανηγυρισμούς ξέσπασε η πλειονότητα του πληθυσμού του Ιράν μετά την ανακοίνωση ότι σκοτώθηκε ο Χαμενεΐ από τα αμερικανικά – ισραηλινά πυρά.

Οι κάτοικοι της Τεχεράνης βγήκαν στους δρόμους με σκοπό να το γιορτάσουν.

Ο Αλί Χαμενεΐ κυβερνούσε επί τέσσερις δεκαετίες το Ιράν και το καθεστώς ήταν ασφυκτικά θεοκρατικό, σε σημείο να «πνίγει» τους Ιρανούς.

Στα βίντεο φαίνονται συγκεντρωμένοι πολίτες να πανηγυρίζουν σε κλίμα ενθουσιασμού:

Χοροπηδάνε, τραγουδούν, γελούν και κάνουν χειρονομίες, καθώς αισθάνονται ότι μετά από τόσα χρόνια είναι πραγματικά ελεύθεροι.