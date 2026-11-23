Σκηνές απόλυτου πανικού εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Κυριακής στο Μάντσεστερ, όταν άγνωστη ουσία απελευθερώθηκε κατά τη διάρκεια συναυλίας του Αμερικανού ράπερ Don Toliver, με αποτέλεσμα την άμεση εκκένωση της αρένας Co-op Live, όπου βρίσκονταν περισσότεροι από 12.000 θεατές.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 22:00 τοπική ώρα, προς το τέλος της συναυλίας, όταν πυκνά σύννεφα καπνού άρχισαν να εξαπλώνονται ανάμεσα στο πλήθος. Θεατές άρχισαν να βήχουν έντονα και να δυσκολεύονται να αναπνεύσουν, προσπαθώντας έντρομοι να απομακρυνθούν από τον χώρο μπροστά στη σκηνή, νομίζοντας αρχικά ότι επρόκειτο για μέρος του σόου, μέχρι που άναψαν τα φώτα και η συναυλία διεκόπη απότομα.

Ασθενοφόρα και διασώστες στον χώρο

Η κινητοποίηση των Αρχών ήταν άμεση. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ασθενοφόρα και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα με την υπηρεσία ασθενοφόρων της βορειοδυτικής Αγγλίας, περισσότερα από 50 άτομα ζήτησαν ιατρική βοήθεια παρουσιάζοντας ενοχλήσεις στα μάτια, κάψιμο στον λαιμό και σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα, ενώ ένα άτομο χρειάστηκε να διακομιστεί στο νοσοκομείο.

Αν και αρχικά η αστυνομία ανέφερε ότι η ουσία έμοιαζε με δακρυγόνο, σε νεότερη ενημέρωση έκανε λόγο για «άγνωστη ουσία», τονίζοντας ότι οι έρευνες για την ταυτοποίησή της και για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Καταγγελίες για ελλιπή μέτρα ασφαλείας

Το γεγονός προκάλεσε έντονη αναστάτωση και φόβο, ξυπνώντας τον εφιάλτη της τρομοκρατικής επίθεσης του 2017 στο Manchester Arena (στη συναυλία της Αριάνα Γκράντε), όπου 22 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους. «Ήταν φρικτό, πολλοί από εμάς είμαστε ακόμα φοβισμένοι από όσα συνέβησαν το 2017», δήλωσαν παρευρισκόμενοι.

Την ίδια στιγμή, πληθαίνουν οι καταγγελίες από τους θεατές για «ανύπαρκτα» μέτρα ασφαλείας κατά την είσοδό τους. Σύμφωνα με μαρτυρίες, το προσωπικό ασφαλείας δεν χρησιμοποίησε ανιχνευτές μετάλλων, δεν προχώρησε σε σωματικούς ελέγχους, ενώ αρκετοί εισήλθαν στον χώρο χωρίς καν να ελεγχθούν οι τσάντες τους.

Επιπλέον, επικρίσεις δέχτηκαν και οι διοργανωτές για τον τρόπο διαχείρισης της κρίσης, καθώς καταγγέλλεται πως το προσωπικό αρχικά καθησύχαζε το κοινό ότι ο καλλιτέχνης απλώς έκανε ένα μικρό διάλειμμα, παραλείποντας να δώσει σαφείς οδηγίες στις χιλιάδες του κόσμου τη στιγμή που η ουσία εξαπλωνόταν.

Η διοίκηση του Co-op Live, με χωρητικότητα 23.500 ατόμων, απάντησε πως συνεργάζεται στενά με την αστυνομία για την εξακρίβωση των αιτιών, υπογραμμίζοντας ότι προτεραιότητά της παραμένει η ασφάλεια των επισκεπτών. Η αστυνομία απηύθυνε έκκληση σε όσους εμφανίσουν συμπτώματα μετά την εκκένωση να αναζητήσουν άμεσα ιατρική συμβουλή.