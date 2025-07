Tουλάχιστον 25 άνθρωποι τραυματίστηκαν, όταν αεροσκάφος της Delta Air Lines με προορισμό το Άμστερνταμ έπεσε σε σφοδρές αναταράξεις, με αποτέλεσμα να προχωρήσει σε αναγκαστική προσγείωση στη Μινεάπολη, ανέφερε η αεροπορική εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Η πτήση είχε απογειωθεί από το Σολτ Λέικ Σίτι στη Γιούτα, αλλά προσγειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο της Μινεάπολης-Σεντ Πολ μετά από «σημαντικές αναταράξεις» σύμφωνα με την ανακοίνωση της Delta.

«Ιατρικό προσωπικό υποδέχτηκε την πτήση κατά την άφιξή της για να αξιολογήσει τους επιβάτες και το πλήρωμα. Είκοσι πέντε από τους επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν σε τοπικά νοσοκομεία για αξιολόγηση και περίθαλψη. Είμαστε ευγνώμονες για την υποστήριξη όλων των εμπλεκόμενων ομάδων έκτακτης ανάγκης», κατέληξε ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Ο Γουίλιαμ Γουέμπστερ, ένας από τους επιβάτες της πτήσης ο οποίος τραυματίστηκε, δήλωσε στο CNN ότι ήταν «οι πιο τρελές αναταράξεις που έχω δει ποτέ στη ζωή μου».

«Ένιωσα τη φυγόκεντρο δύναμη. Ήμουν εκτός καθίσματος για περίπου 30 δευτερόλεπτα λόγω των αναταράξεων», είπε σε συνέντευξή του στο δίκτυο.

And this is why I do not fly and will never fly again… there are too many of these events going on.

pic.twitter.com/HUBO8K6TU0

— MJTruthUltra (@MJTruthUltra) July 31, 2025