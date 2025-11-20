Πανικός επικράτησε στο Μπελέμ της Βραζιλίας, όταν ξέσπασε φωτιά στο χώρο διεξαγωγής του Συνεδρίου της COP30, την ώρα που διεξάγονταν οι συνομιλίες των Ηνωμένων Εθνών για το Κλίμα.

Αμέσως υπήρξε άμεση εκκένωση του χώρου και απομακρύνθηκαν χιλιάδες Σύνεδροι.

Σύμφωνα με τις Αρχές της Βραζιλίας, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο και δεν υπήρξαν τραυματίες.

Το χρονικό

Χιλιάδες άνθρωποι παρακολουθούσαν τις συνομιλίες του ΟΗΕ για το κλίμα στη Βραζιλία, συμπεριλαμβανομένων μελών αντιπροσωπειών από όλο τον κόσμο, όταν φωτιά ξέσπασε ξαφνικά σε ένα από τα περίπτερα στο Συνέδριο.

Καπνός φαινόταν να βγαίνει από τις προσωρινές εγκαταστάσεις, ενώ πλήθη ανθρώπων είχαν ήδη συγκεντρωθεί έξω, με τα πυροσβεστικά οχήματα να φτάνουν γρήγορα στο σημείο.

Δεν είναι ακόμη γνωστό τι προκάλεσε την πυρκαγιά. Ένας αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο BBC ότι πιστεύει ότι ήταν κάποιο ηλεκτρικό πρόβλημα που την προκάλεσε.

❗️⚠️🇧🇷 – BREAKING: Fire Breaks Out in Pavilion at COP30 Climate Conference in Belém, Brazil A fire was reported on Thursday, November 20, in one of the pavilions hosting the COP30 UN Climate Change Conference in Belém, Pará, Brazil. Security personnel ordered the immediate… pic.twitter.com/qZB7zvtzwz — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) November 20, 2025

Η πυρκαγιά ξέσπασε ενώ οι Υπουργοί από όλο τον κόσμο βρίσκονταν σε εντατικές διαπραγματεύσεις με στόχο να ξεπεραστεί το αδιέξοδο σχετικά με τα ορυκτά καύσιμα, τη χρηματοδότηση για το Κλίμα και τα μέτρα εμπορίου, με μόνο μία ημέρα να απομένει για τη λήξη της διήμερης Συνόδου.

BREAKING: A fire has broken out at the COP30 Climate Change Conference in Belém, Brazil… pic.twitter.com/Dii9rCmabI — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 20, 2025

Η COP30 είναι η 30ή ετήσια Διάσκεψη των Μερών (Conference of the Parties) της Σύμβασης-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC). Πρόκειται για το κύριο πολυμερές φόρουμ λήψης αποφάσεων, όπου συγκεντρώνονται σχεδόν όλες οι χώρες του κόσμου για να συμφωνήσουν σε δράσεις αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης.