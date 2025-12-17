Τρόμος επικράτησε σε αεροσκάφος της Malta Air που απογειώθηκε από την Κρακοβία με προορισμό το αεροδρόμιο Orio al Serio του Μπέργκαμο.

Ένας από τους κινητήρες του αεροσκάφους, αφότου η πτήση έφτασε σε ύψος 8.000 μέτρων μετά την απογείωση, έσβησε απότομα.

Η παράξενη αιτία του τεχνικού προβλήματος που προκάλεσε πανικό σε πλήρωμα και επιβάτες ήταν ένα γείσο που προστατεύει τους πιλότους από τις ακτίνες του ήλιου.

Το αντικείμενο αποκολλήθηκε από το μπροστινό μέρος του αεροσκάφους και έπεσε πάνω στα χειριστήρια, προκαλώντας ζημιά και τεχνικά προβλήματα.

Εξαιτίας του προβλήματος αυτού, ένας από τους δύο κινητήρες έσβησε και το αεροσκάφος άρχισε να χάνει ύψος, φτάνοντας στα 3.000 μέτρα από το έδαφος. Εν τω μεταξύ, οι πιλότοι έστελναν ένα μήνυμα PAN PAN, το οποίο σηματοδοτήσει μια ασυνήθιστη κατάσταση που δεν είναι ασήμαντη, αλλά εξακολουθεί να είναι υπό έλεγχο.

Σύμφωνα με την ιταλική La Repubblica, η μαλτέζικη εταιρεία, ιδιοκτησία της Ryanair, μετά το συμβάν στην πτήση από την Κρακοβία προς το Μπέργκαμο, αποφάσισε να κρατήσει το αεροσκάφος στο έδαφος για 50 ώρες.

Οι έρευνες και οι υποθέσεις

Προσπαθούν να καταλάβουν τι ακριβώς συνέβη στην καμπίνα των πιλότων. Η πολωνική κρατική επιτροπή που ερευνά αεροπορικά ατυχήματα συνέταξε μια προκαταρκτική έκθεση στην οποία αναφέρεται σε μια σύγκρουση «του σκίαστρου με το μοχλό εκκίνησης του κινητήρα».

Ο μοχλός καυσίμου, δηλαδή η συσκευή που εκκινεί τον κινητήρα και την οποία θα χτύπησε το σκίαστρο, έχει κατασκευαστεί και σχεδιαστεί για να αποφεύγονται εμπλοκές.

Ο κινητήρας σβήνει αν μπλοκαριστεί η ροή του καυσίμου. Αυτό συμβαίνει αν ο μοχλός ανυψωθεί προς τα πάνω και αν ο ίδιος μοχλός ωθηθεί προς τα πίσω. Μια τυχαία πρόσκρουση δεν θα έπρεπε να είναι σε θέση να ενεργοποιήσει τον μοχλό και να προκαλέσει βλάβη στον κινητήρα.

Πραγματοποιείται μια σειρά ερευνών και ελέγχων για να διαπιστωθεί εάν η συσκευή ήταν ελαττωματική, εάν υπήρξε απροσεξία εκ μέρους των πιλότων ή εάν η διακοπή λειτουργίας του κινητήρα οφείλεται σε απρόβλεπτο ατύχημα.