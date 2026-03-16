Πυροβολισμοί σε πολυσύχναστη παραλία της Φλόριντα, στις ΗΠΑ, το Σαββατοκύριακο προκάλεσαν χάος, με εκατοντάδες λουόμενους να τρέχουν ουρλιάζοντας να σωθούν.

Τουλάχιστον τέσσερις πυροβολισμοί προκάλεσαν πανικό

Ειδικότερα, γίνεται αναφορά για τουλάχιστον τέσσερις πυροβολισμούς που έχουν ακουστεί στην παραλία Ντεϊτόνα, σύμφωνα με το WFTV9. Σε ένα από τα τρομακτικά βίντεο που τραβήχτηκαν από ένα μπαλκόνι ξενοδοχείου, καταγράφηκε η στιγμή με εκατοντάδες λουόμενους να τρέχουν πανικόβλητοι να σωθούν.

Δεν διευκρινίστηκε από πού προήλθαν οι πυροβολισμοί και δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς. Πάντως, η αστυνομία έκανε αναφορά για έναν πυροβολισμό μετά από έναν καβγά που ξέσπασε στο Joint Bar, ακριβώς έξω από την παραλία, την Παρασκευή.

Με πληροφορίες από New York Post