Το γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο που καταγράφει τις στιγμές τρόμου που έζησαν επιβάτες πτήσης της «Aeroflot» με προορισμό τη Μόσχα, την ώρα που το αεροσκάφος άρχισε ξαφνικά να «τραντάζεται» από τις αναταράξεις.

Η πτήση της Aeroflot εκτελούσε το δρομολόγιο Πετροπαβλόσκ Καμτσάτσκι – Μόσχα. Το αεροσκάφος τύπου Boeing 777-300 πετούσε πάνω από τα βόρεια Ουράλια όρη όταν σημειώθηκαν φοβερές αναταράξεις με αποτέλεσμα τον τραυματισμό γυναίκας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Σύμφωνα με επιβάτιδα, πριν ξεκινήσει η ταλαιπωρία τους το πλήρωμα ενημέρωσε τους επιβάτες ότι θα έπεφταν σε αναταράξεις, ζητώντας τους να δέσουν τις ζώνες τους, όμως κανείς δεν περίμενε ότι το φαινόμενο θα είχε τέτοια ένταση.

«Ήταν πολύ τρομακτικό. Άρχισε ξαφνικά και πολύ έντονα. Η γυναίκα που τραυματίστηκε είχε πάει στην τουαλέτα και προσπαθούσε να φτάσει στη θέση της. Όταν το αεροπλάνο έκανε βουτιά χτύπησε στο κεφάλι», λέει χαρακτηριστικά.

“A number of passengers began to have panic attacks.”, “The flight attendants showed up when the shaking stopped, giving them water — their hands were shaking with fear.” : Passengers describe horrifying experience into a Turbulence.#flight #aircraft #turbulence pic.twitter.com/EPQIUvwHXb

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— FL360aero (@fl360aero) November 26, 2023