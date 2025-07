Πανικός τα ξημερώματα του Σαββάτου στο Λος Άντζελες, καθώς ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος στην πολυσύχναστη λεωφόρο Santa Monica. Το συμβάν συνέβη περίπου στις 2 π.μ., έξω από το The Vermont Hollywood.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές από την τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία, τουλάχιστον 31 άτομα τραυματίστηκαν, με πέντε εξ αυτών να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Λος Άντζελες έκανε λόγο για 31 τραυματίες, μιλώντας στο NBC News. «Προφανώς υπήρχε ένα όχημα στο οποίο κάποιος είχε χάσει τις αισθήσεις του», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος, τονίζοντας ακόμα πως «έχουμε αναφορές ότι ένας από τους τραυματίες είχε τραύμα από πυροβολισμό».

🚨At least 20 injured after a vehicle plowed into a crowd on Santa Monica Blvd, Los Angeles.

Witnesses say the crowd was gathering for a street event when the car slammed through. 5 are in critical condition, 8–10 seriously hurt, per LA Fire Dept.

Near The Vermont. pic.twitter.com/gA5VNdJwAE

— Profilonews (@profilonews_) July 19, 2025