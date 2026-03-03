Μετά τις ιρανικές επιθέσεις ως απάντηση στα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα και την προσωρινή αναστολή λειτουργίας του αεροδρομίου, εύποροι κάτοικοι και τουρίστες εγκαταλείπουν το Ντουμπάι μέσω Ομάν, καταβάλλοντας ιδιαίτερα υψηλά ποσά για ιδιωτικές πτήσεις, ενώ χιλιάδες άλλοι παραμένουν εγκλωβισμένοι σε ξενοδοχεία και κρουαζιερόπλοια.

Οι επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν κατά του Ντουμπάι, σε συνδυασμό με το προσωρινό κλείσιμο του αεροδρομίου της πόλης, προκάλεσαν κύμα αποχωρήσεων από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Κάτοικοι με οικονομική επιφάνεια και ξένοι επισκέπτες αναζητούν τρόπους διαφυγής είτε με ιδιωτικά αεροσκάφη είτε μέσω εναλλακτικών διαδρομών. Η πόλη που συχνά περιγράφεται ως «Disneyland» για δισεκατομμυριούχους, influencers και εύπορους τουρίστες, τέθηκε σε κατάσταση συναγερμού όταν drones και πύραυλοι εκτοξεύτηκαν ως αντίποινα για τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν, προκαλώντας ζημιές στο αεροδρόμιο, αλλά και σε πολυτελή ξενοδοχεία.

Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσε ότι συνεχίζονται οι επιχειρήσεις αναχαίτισης πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ενώ παράλληλα γνωστοποιήθηκε η αναστολή λειτουργίας της πρεσβείας της χώρας στην Τεχεράνη, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης στην περιοχή.

Εκτόξευση του κόστους διαφυγής

Σημαντικός αριθμός κατοίκων και επισκεπτών κατευθύνεται οδικώς προς το Ομάν, σε διαδρομή περίπου τεσσεράμισι ωρών. Στο Μουσκάτ η κατάσταση εμφανίζεται πιο ελεγχόμενη και το αεροδρόμιο παραμένει ανοιχτό, αν και με καθυστερήσεις. Ωστόσο, οι διαθέσιμες πτήσεις προς ευρωπαϊκούς προορισμούς έχουν σχεδόν εξαντληθεί για τις επόμενες ημέρες.

Οι τιμές για μίσθωση ιδιωτικών τζετ από το Μουσκάτ έχουν αυξηθεί κατακόρυφα: πτήση προς Κωνσταντινούπολη με μικρό αεροσκάφος τύπου Nextant κοστίζει περίπου 85.000 ευρώ, δηλαδή περίπου τριπλάσια τιμή από το σύνηθες επίπεδο. Πτήση τσάρτερ προς Μόσχα διαμορφώνεται στις 20.000 ευρώ ανά επιβάτη, ενώ πτήση από το Ριάντ προς ευρωπαϊκή πόλη μπορεί να φτάσει έως και τα 350.000 δολάρια.

Εταιρείες ιδιωτικών πτήσεων αναφέρουν ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη διάθεση αεροσκαφών, επικαλούμενες περιορισμούς ασφάλισης και ζητήματα διαχείρισης στόλου σε περιοχές υψηλού κινδύνου.

Το αποτέλεσμα είναι ότι η δυνατότητα άμεσης αποχώρησης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την οικονομική δυνατότητα του καθενός.

Πολιτική αναταραχή στην Ιταλία

Η κρίση προκάλεσε πολιτικές αντιδράσεις και στην Ιταλία, όταν ο υπουργός Άμυνας Guido Crosetto επέστρεψε στη Ρώμη με κυβερνητικό αεροσκάφος, ενώ εκατοντάδες Ιταλοί πολίτες παρέμεναν εγκλωβισμένοι στο Ντουμπάι.

Ο Crosetto, που βρισκόταν εκεί για ιδιωτική επίσκεψη με την οικογένειά του, υποστήριξε ότι κατέβαλε ο ίδιος το κόστος της μεταφοράς, ωστόσο κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν την παραίτησή του.

Εγκλωβισμένοι τουρίστες σε πολυτελή ξενοδοχεία

Η πλειονότητα των τουριστών δεν έχει τη δυνατότητα άμεσης αποχώρησης και παραμένει στο Ντουμπάι. Παρά τις συστάσεις του αρμόδιου οργανισμού τουρισμού προς τα ξενοδοχεία να μη ζητούν την απομάκρυνση των πελατών τους, καταγράφηκαν καταγγελίες κυρίως από Ρώσους επισκέπτες, ότι τους ζητήθηκε να «πληρώσουν ή να αποχωρήσουν». Τουρίστρια κατήγγειλε ότι το προσωπικό του ξενοδοχείου την παρέπεμψε στο ταξιδιωτικό της πρακτορείο, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις έκτακτες συνθήκες, αφήνοντας πολλούς σε καθεστώς αβεβαιότητας.

Εγκλωβισμένοι και σε κρουαζιερόπλοια

Την ίδια ώρα, χιλιάδες δυτικοί τουρίστες παραμένουν εγκλωβισμένοι σε τουλάχιστον έξι μεγάλα κρουαζιερόπλοια στον Περσικό Κόλπο.

Στο Mein Schiff 4 επιβάτες κατέγραψαν καπνό να υψώνεται πάνω από το λιμάνι Zayed στο Άμπου Ντάμπι μετά από εκρήξεις, ενώ στο MSC Euribia οι κάρτες-κλειδιά των καμπινών παραμένουν ενεργές έως τις 6 Μαρτίου, καθώς δεν έχει ανακοινωθεί άμεση αναχώρηση.

Η δικηγόρος Irina Heaver ανέφερε ότι η τοπική κοινωνία έχει ουσιαστικά διαχωριστεί σε τρεις κατηγορίες: όσους επιχειρούν να φτάσουν στο Ομάν για να εξασφαλίσουν ιδιωτική πτήση, όσους συνεχίζουν την καθημερινότητά τους και όσους τηρούν αυστηρά τις οδηγίες των αρχών παραμένοντας σε καταφύγια, σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian.