Εκατοντάδες χιλιάδες Αμερικανών βγήκαν το Σάββατο (5/4) στους δρόμους για να διαδηλώσουν στην Ουάσινγκτον, στη Φλόριντα και σε άλλες περιοχές των ΗΠΑ, θέλοντας να δείξουν την αντίθεσή τους στην «αυταρχική υπερβολή και την ατζέντα του Ντόναλντ Τραμπ».

Πραγματοποιήθηκαν μεγάλες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, για τις πολιτικές της κυβέρνησης σχετικά με τη συρρίκνωση του ομοσπονδιακού κράτους, την οικονομία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το παλαιστινιακό και άλλα ζητήματα.

Συγκεκριμένα έλαβαν χώρα πάνω από 1.200 διαδηλώσεις σε όλες τις πολιτείες, με κεντρικό σύνθημα «Κάτω τα χέρια!». Συμμετείχαν περισσότερες από 150 ομάδες, συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων πολιτικών δικαιωμάτων, εργατικών συνδικάτων, υποστηρικτών ΛΟΑΤΚΙ+, βετεράνων και ακτιβιστών.

Thousands of protesters have flooded the streets of Boston demonstrating in the anti-Trump “Hands Off!” rally. It’s one of 1,200 other protests unfolding in all 50 states across the country. pic.twitter.com/jNs7KMwKvB

Οι διαδηλωτές επέκριναν τις αποφάσεις της κυβέρνησης Τραμπ να απολύσει χιλιάδες εργαζομένους στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση, να κλείσει τα γραφεία της Διοίκησης Κοινωνικής Ασφάλισης, να βάλει “λουκέτο” ουσιαστικά σε ολόκληρες υπηρεσίες, να απελάσει μετανάστες, να περιορίσει την κοινωνική προστασία για τρανς και να περικόψει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση για προγράμματα υγείας.

Χιλιάδες άνθρωποι ξεκίνησαν από τις μεσημεριανές ώρες, υπό βροχή, να συγκεντρώνονται γύρω από το Μνημείο της Ουάσινγκτον.

Διοργανωτές είπαν στο Reuters ότι περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι αναμένεται να παρευρεθούν σε μια συγκέντρωση εκεί. Πολλοί κρατούσαν πλακάτ που έγραφαν συνθήματα όπως «Κάτω τα Χέρια από την Κοινωνική Ασφάλιση» ή «Ο φασισμός έφτασε», καθώς και αμερικανικές σημαίες με τα χρώματα ανάποδα – ένα ιστορικό σύμβολο ένδειξης πολιτικής διαμαρτυρίας.

«Είναι εξαιρετικά ανησυχητικό να βλέπεις όλα όσα συμβαίνουν στους θεσμούς μας και στο σύστημα θεσμικών αντίβαρων (σύστημα ελέγχων και ισορροπιών) να ανατρέπονται τελείως σε κάθε επίπεδο, από το περιβάλλον μέχρι τα ατομικά δικαιώματα», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Τζέιν Έλεν Σάουμς, 66 ετών, που εργάζεται στον κλάδο ακινήτων στο Φέρφαξ, κοντά στην Ουάσιγκτον.

«Έχω την εντύπωση ότι έχει ήδη γίνει πραξικόπημα ή κατάληψη της εξουσίας από τραμπούκους που δεν νοιάζονται για τον λαό», ανέφερε η Ελίσα Πάρκερ, μια 78χρονη συνταξιούχος δικηγόρος, πιστεύοντας ότι «οι Ρεπουμπλικάνοι στο Κογκρέσο μπορούν να το σταματήσουν αυτό».

Εκτός από μεγάλες ομάδες συνταξιούχων, ιδιαίτερα από τη δημόσιο τομέα, στο σημείο συγκέντρωσης στην Ουάσινγκτον συρρέουν πολλοί νέοι, και γονείς με τα παιδιά τους.

«Η Δημοκρατία δεν πωλείται», έγραφε ένα πλακάτ που κρατούσε ένας νεαρός πατέρας, έχοντας μαζί του τον του μικρό γιο.

Ο πολυεκατομμυριούχος σύμβουλος του Τραμπ Ίλον Μακ, ιδιοκτήτης της Tesla, της SpaceX και της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης X, έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στη συρρίκνωση της κυβέρνησης ως επικεφαλής του νεοσύστατου Τμήματος Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (DOGE). Ο ίδιος λέει ότι εξοικονομεί δισεκατομμύρια δολάρια στους φορολογούμενους.

Μιλώντας στη διαμαρτυρία στην Ουάσιγκτον ο Πολ Οζαντίμπι, δικηγόρος του Υπουργείου Στέγασης και Αστικής Ανάπτυξης των ΗΠΑ και συνδικαλιστής, επέκρινε τον Τραμπ, τον Μασκ και άλλους αξιωματούχους στην κυβέρνηση, ότι δεν εκτιμούν τη δουλειά που κάνουν οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι για τη δημιουργία «μιας βάσης οικονομικής ασφάλειας και δύναμης για τους εργαζόμενους».

«Οι δισεκατομμυριούχοι και οι ολιγάρχες δεν εκτιμούν τίποτα άλλο εκτός από το κέρδος και τη δύναμη, και σίγουρα δεν εκτιμούν εσάς ή τη ζωή σας ή την κοινότητά σας», είπε. «Και βλέπουμε ότι δεν τους νοιάζει ποιον πρέπει να καταστρέψουν ή ποιον πρέπει να πληγώσουν για να πάρουν αυτό που θέλουν».

BREAKING: America has awoken! (Thread of Nationwide Protests:)

A Massive Protest has formed in Boston just now. Thousands are protesting Trump, Musk and DOGE.

This is just 1 of over 1000 planned protests this morning and afternoon. See the rest below —> pic.twitter.com/mVbpXApvmp

