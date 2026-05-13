Σοκαριστικά είναι τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με το μέγεθος των καταστροφών στον Λίβανο, καθώς μια νέα έρευνα-ντοκουμέντο του Εθνικού Συμβουλίου Επιστημονικής Έρευνας (CNRS) αποκαλύπτει ότι περισσότερες από 10.000 κατοικίες έχουν καταστραφεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές μετά την έναρξη της επίσημης κατάπαυσης του πυρός.

Ο διευθυντής του CNRS, Σάντι Αμπντάλα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, διευκρίνισε ότι 5.386 σπίτια έχουν ισοπεδοθεί ολοσχερώς, ενώ επιπλέον 5.246 φέρουν βαριές δομικές βλάβες, υπογραμμίζοντας ότι η εκεχειρία της 17ης Απριλίου δεν κατάφερε να ανακόψει την ανθρωπιστική και στεγαστική κρίση.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε δραματικά σήμερα, με τον ισραηλινό στρατό να κλιμακώνει τις επιχειρήσεις του σε περισσότερες από 30 τοποθεσίες, προκαλώντας τον θάνατο 12 ανθρώπων σε στοχευμένα πλήγματα κατά οχημάτων νοτίως της Βηρυτού. Η έξαρση της βίας σημειώνεται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη στιγμή, καθώς οι δύο χώρες αναμένεται να ξεκινήσουν αύριο στην Ουάσινγκτον έναν κρίσιμο γύρο συνομιλιών υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η ένταση στο πεδίο συνοδεύεται από μια ανησυχητική αλλαγή στην τακτική των συγκρούσεων, με την Προσωρινή Δύναμη του ΟΗΕ στον Λίβανο (UNIFIL) να εκφράζει την έντονη ανησυχία της για την αυξανόμενη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών κοντά στις βάσεις της.

Η Χεζμπολάχ φαίνεται να χρησιμοποιεί πλέον ευρέως drones οπτικών ινών χαμηλού κόστους, προκαλώντας εκρήξεις που θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τους κυανόκρανους, ενώ το Ισραήλ έχει ήδη χαράξει μια «κίτρινη γραμμή» ασφαλείας δέκα χιλιομέτρων από τα σύνορα, πραγματοποιώντας ειδικές επιχειρήσεις σε μεγάλο βάθος εντός του λιβανικού εδάφους. Παρά το γεγονός ότι η συμφωνία εκεχειρίας παρέχει στο Ισραήλ το δικαίωμα της νόμιμης άμυνας, η Χεζμπολάχ αμφισβητεί έντονα αυτόν τον όρο, με τον ηγέτη της, Ναΐμ Κασέμ, να προειδοποιεί για περαιτέρω κλιμάκωση της μάχης εάν συνεχιστούν οι συνομιλίες στην Ουάσιγκτον.

Οι αριθμοί των θυμάτων αποτυπώνουν το βαρύ τίμημα του πολέμου, με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου να ανακοινώνει ότι 380 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μόνο κατά την περίοδο της εκεχειρίας, ενώ ο συνολικός απολογισμός από την έναρξη του περιφερειακού πολέμου τον Μάρτιο ανέρχεται σε 2.882 νεκρούς, μεταξύ των οποίων και 200 παιδιά. Καθώς η Βηρυτό απευθύνει εκκλήσεις προς τις ΗΠΑ για την άσκηση πιέσεων προς το Τελ Αβίβ, η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τη διπλωματική προσπάθεια στην αμερικανική πρωτεύουσα. Η επιτυχία των αυριανών διαπραγματεύσεων φαντάζει πλέον ως η μοναδική διέξοδος για τον περιορισμό μιας σύρραξης που, παρά τις συμφωνίες στα χαρτιά, συνεχίζει να μετατρέπει κατοικημένες περιοχές σε πεδία μαχών, απειλώντας με ολοκληρωτική αποσταθεροποίηση την περιοχή.