Τουλάχιστον 10 αεροπορικές επιδρομές της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας έπληξαν τομείς της Υεμένης ελεγχόμενους από τους Χούθι αργά το βράδυ της Τρίτης, (ξημερώματα Τετάρτης για την Ελλάδα) ανάμεσά τους την πρωτεύουσα Σανάα, τη Χοντάιντα (δυτικά), όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας, και τη Σαάντα (βόρεια), το λίκνο του κινήματος ανταρτών που υποστηρίζεται από το Ιράν, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης προσκείμενα σ’ αυτό και αυτόπτες μάρτυρες.

Το νέο κύμα πληγμάτων ακολουθεί αυτό πριν από μερικά 24ωρα στο οποίο σκοτώθηκαν τουλάχιστον 53 άνθρωποι, σύμφωνα με το κίνημα Ανσάρ Αλλάχ («Υποστηρικτές του Θεού»), πιο γνωστό με το επώνυμο της οικογένειας των ιδρυτών και ηγετών του, εξαιτίας της απόφασής του να ξαναρχίσει τις επιθέσεις του εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν σε ένδειξη «αλληλεγγύης» στους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας.

«Αμερικανικό πλήγμα» έβαλε στο στόχαστρο «την επαρχία Σαάντα», ανέφεραν το πρακτορείο ειδήσεων SABA, που ελέγχεται από το κίνημα, και το επίσης προσκείμενο στους αντάρτες τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μασίρα. Αυτόπτες μάρτυρες μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο για τουλάχιστον τρεις βομβαρδισμούς στη Σαάντα. Το Αλ Μασίρα αναφέρθηκε λίγη ώρα αργότερα σε τέσσερα ακόμη πλήγματα. Βομβαρδισμοί έγιναν επίσης στην επαρχία Χατζά, κατά την ίδια πηγή.

