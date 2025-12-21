Περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι εισήλθαν στη Γερμανία το 2025 στο πλαίσιο της οικογενειακής επανένωσης, παρά την αναστολή που επέβαλε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση για συγκεκριμένες κατηγορίες προσφύγων. Σύμφωνα με στοιχεία του γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών, μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου είχαν εκδοθεί συνολικά 101.756 σχετικές βίζες.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα Welt am Sonntag, οι περισσότεροι δικαιούχοι προέρχονταν από την Τουρκία (σχεδόν 15.000 άτομα) και τη Συρία (περίπου 13.100). Σημαντικός αριθμός αφίξεων καταγράφηκε επίσης από την Ινδία, το Κοσσυφοπέδιο και την Αλβανία. Η οικογενειακή επανένωση αφορά κατά κανόνα συζύγους και ανήλικα παιδιά, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις περιλαμβάνει και γονείς. Στις περισσότερες περιπτώσεις, πρόκειται για συζύγους αλλοδαπών, που ήδη διαμένουν νόμιμα στη Γερμανία.

Μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου 2025, 44.400 σύζυγοι έλαβαν άδεια εισόδου στη χώρα, ενώ περίπου 37.200 παιδιά επανενώθηκαν με τους γονείς τους. Παράλληλα, 3.500 γονείς ενώθηκαν με τα παιδιά τους και 16.300 βίζες εκδόθηκαν για συζύγους Γερμανών πολιτών. Για σύγκριση, το 2023 είχαν εκδοθεί περίπου 130.000 βίζες οικογενειακής επανένωσης και το 2024 περίπου 124.000.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούλιο του 2025 η Γερμανική Κυβέρνηση ανέστειλε για δύο χρόνια την οικογενειακή επανένωση για άτομα που έχουν λάβει επικουρική προστασία, μέτρο που επηρεάζει κυρίως πρόσφυγες από τη Συρία. Εξαιρέσεις προβλέπονται μόνο για «ιδιαίτερα δύσκολες περιπτώσεις», όπως για ανήλικα παιδιά ή ασυνόδευτους ανηλίκους και τους γονείς τους.

Πηγή: Die Zeit