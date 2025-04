Πάνω από 100 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την Τετάρτη, ύστερα από ασυνήθιστα ισχυρές βροχές που έπληξαν τμήματα της Ινδίας και του Νεπάλ, σύμφωνα με αξιωματούχους, ενώ η ινδική μετεωρολογική υπηρεσία προέβλεψε και άλλες βροχοπτώσεις στην περιοχή.

Η IMD (Ινδική Μετεωρολογική Υπηρεσία) προειδοποίησε την Τετάρτη για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, με συνθήκες καύσωνα στα δυτικά και καταιγίδες στα ανατολικά και τα κεντρικά της χώρας, μολονότι οι καταρρακτώδεις βροχές συνδέονται με τους μουσώνες, οι οποίοι αρχίζουν τον Ιούνιο.

#BigBreaking 🚨Cloudburst in Chamoli, Uttarakhand causes massive destruction, debris falls from mountain, vehicles sink in flood#Chamoli #Uttarakhand #CloudBurst pic.twitter.com/CoA28KwfJu

— Uday India Magazine (@udayindiaNews) April 10, 2025