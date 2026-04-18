Περισσότερες από δώδεκα χώρες δήλωσαν την Παρασκευή 17/4, ότι είναι πρόθυμες να συμμετάσχουν σε μια διεθνή αποστολή για την προστασία της ναυτιλίας στο Στενό του Ορμούζ όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες, δήλωσε η Βρετανία, ακριβώς την ίδια στιγμή που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι «δεν χρειάζεται τη βοήθεια συμμάχων».

Περίπου 50 χώρες από την Ευρώπη, την Ασία και τη Μέση Ανατολή συμμετείχαν σε βιντεοδιάσκεψη υπό την προεδρία της Γαλλίας και της Βρετανίας, η οποία ακολούθησε τον αρχικό στρατιωτικό σχεδιασμό και είχε ως στόχο να στείλει ένα μήνυμα στην Ουάσινγκτον

Το Ιράν, το οποίο δήλωσε την Παρασκευή 17/4, ότι είναι έτοιμο να ανοίξει το στενό, ενώ τη Δευτέρα 13/4, η Ουάσινγκτον επέβαλε αποκλεισμό στα πλοία που εισέρχονταν ή εξέρχονταν από ιρανικά λιμάνια.

Ο Τραμπ έχει καλέσει και άλλες χώρες να βοηθήσουν στην επιβολή του αποκλεισμού και έχει επικρίνει τους συμμάχους του ΝΑΤΟ επειδή δεν το έπραξαν, αλλά μόλις ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες του Παρισιού, ο Τραμπ δήλωσε ότι είχε πει στο ΝΑΤΟ να μείνει μακριά.

Η απάντηση από πλευράς συμμάχων ανάφερε ότι η ένταξη στον αποκλεισμό θα ισοδυναμούσε με είσοδο στον πόλεμο, αλλά παράλληλα θα ήταν πρόθυμοι να βοηθήσουν να διατηρηθεί το στενό ανοιχτό μόλις υπάρξει διαρκής εκεχειρία ή τερματιστεί η σύγκρουση.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η συνάντηση τους επέτρεψε να στείλουν ένα ενιαίο μήνυμα απαιτώντας την άμεση και άνευ όρων επανέναρξη του στενού, μέσω του οποίου συνήθως διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, και την αποκατάσταση της ελεύθερης διέλευσης.

«Όλοι αντιτιθέμεθα σε οποιονδήποτε περιορισμό, σε οτιδήποτε θα ισοδυναμούσε, στην πραγματικότητα, με προσπάθεια ιδιωτικοποίησης του στενού και, προφανώς, σε οποιοδήποτε σύστημα διοδίων», δήλωσε ο Μακρόν στους δημοσιογράφους.

Ο Γάλλος πρόεδρος είπε ότι μέρος των γαλλικών ναυτικών δυνάμεων που αναπτύσσονται αυτήν τη στιγμή στην ανατολική Μεσόγειο και την Ερυθρά Θάλασσα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την αποστολή.

Από την πλευρά του, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε: «Θα προχωρήσουμε με μια διάσκεψη για το στρατιωτικό σχέδιο στο Λονδίνο την επόμενη εβδομάδα, όπου θα ανακοινώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνθεση της αποστολής και πάνω από δώδεκα χώρες έχουν ήδη προσφερθεί να συνεισφέρουν με πόρους».

Ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συμβάλει στην αποστολή, προσθέτοντας ότι η συμβολή των ΗΠΑ θα ήταν επίσης «επιθυμητή» και ότι δεν θέλει το ζήτημα να γίνει «τεστ αντοχής» για τις διατλαντικές σχέσεις.

Αρκετοί διπλωμάτες δήλωσαν ότι η αποστολή ενδέχεται να μην υλοποιηθεί ποτέ εάν η κατάσταση στο Στενό του Ορμούζ επιστρέψει στην κανονικότητα.

Άλλοι δήλωσαν ότι οι ναυτιλιακές εταιρείες και οι ασφαλιστές θα μπορούσαν να επιδιώξουν μια τέτοια ανάπτυξη κατά τη διάρκεια μιας μεταβατικής φάσης για να παράσχουν διαβεβαίωση.

«Μπορεί να περιλαμβάνει ανταλλαγή πληροφοριών, δυνατότητες άρσης ναρκοπεδίων, στρατιωτικές συνοδείες, διαδικασίες πληροφόρησης με γειτονικές χώρες και άλλα», δήλωσε ανώτερος Γάλλος αξιωματούχος.

«Ο στόχος είναι σαφής και οι πόροι που θα διατεθούν θα εξαρτηθούν φυσικά από την κατάσταση.»

Η πρωτοβουλία που συζητείται δεν περιλαμβάνει, προς το παρόν, τις Ηνωμένες Πολιτείες ή το Ιράν, αν και Ευρωπαίοι διπλωμάτες δήλωσαν ότι οποιαδήποτε ρεαλιστική αποστολή θα πρέπει τελικά να συντονιστεί και με τις δύο χώρες.