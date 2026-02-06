Τα ονόματα 177.477 Ρώσων στρατιωτικών που έχουν σκοτωθεί μέχρι σήμερα κατά τη διάρκεια της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία έχουν ταυτοποιήσει η ρωσική υπηρεσία του BBC, ο ιστότοπος ερευνητικής δημοσιογραφίας Mediazona και ομάδα εθελοντών, στο πλαίσιο πολυετούς έρευνας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, από την καταγραφή των απωλειών ανά περιφέρεια της Ρωσίας προκύπτει σαφής συσχέτιση ανάμεσα στο επίπεδο φτώχειας και στον αριθμό των νεκρών: όσο χαμηλότερο είναι το βιοτικό επίπεδο μιας περιοχής, τόσο μεγαλύτερες είναι κατά κανόνα οι απώλειες σε ανθρώπινες ζωές.

Όπως σημειώνει στο BBC ο αναλυτής του Κέντρου Ανάλυσης Ευρωπαϊκής Πολιτικής, Αλεξάντρ Κολιάντρ, η τάση αυτή αναμένεται να ενισχυθεί. «Εκτιμώ ότι ο αριθμός όσων θα σκέφτονται να υπογράψουν συμβόλαιο για να πολεμήσουν θα αυξάνεται, όσο η ρωσική οικονομία επιβραδύνεται και μειώνονται οι ρυθμοί αύξησης των μισθών», ανέφερε χαρακτηριστικά. Αναλυτική παρουσίαση των στοιχείων δημοσιεύεται στον ιστότοπο The Bell.

Σημειώνεται ότι ένα από τα βασικά επίσημα κριτήρια αξιολόγησης του βιοτικού επιπέδου στη Ρωσία είναι το ελάχιστο όριο διαβίωσης, το οποίο από την 1η Ιανουαρίου 2026 θα ανέρχεται σε 18.939 ρούβλια τον μήνα, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 247 δολάρια.

Η έρευνα του BBC δείχνει ότι το 56% των Ρώσων που σκοτώθηκαν στον πόλεμο ήταν εθελοντές, επίστρατοι ή καταδικασθέντες που εξέτιαν ποινές φυλάκισης και δεν είχαν καμία σχέση με τον στρατό όταν ξεκίνησε η εισβολή. Το μεγαλύτερο ποσοστό απωλειών, 33%, αφορά εθελοντές.

Το ποσοστό των καταδικασθέντων μειώθηκε στο 12%, από 19% που ήταν πέρυσι. Η μείωση αυτή αποδίδεται, σύμφωνα με την έρευνα, στη νομοθετική ρύθμιση που υιοθετήθηκε το 2024, όταν η Κρατική Δούμα επέτρεψε την αναστολή ποινικών διώξεων και δικών, εφόσον οι κατηγορούμενοι υπέγραφαν σύμβαση με τον στρατό. Ως αποτέλεσμα, τα άτομα αυτά καταγράφονται πλέον στην κατηγορία των εθελοντών.

Οι απώλειες μεταξύ των επίστρατων ανέρχονται στο 11%, ενώ για το 26% των νεκρών δεν κατέστη δυνατόν να προσδιοριστεί η κατηγορία στην οποία ανήκαν. Όπως επισημαίνεται, μετά την έναρξη της επιστράτευσης οι νεκρολογίες περιείχαν σαφώς λιγότερα στοιχεία, ενώ συχνά συνοδεύονταν από φωτογραφίες αξιωματικών με πολιτική ενδυμασία, γεγονός που υποδηλώνει ότι δεν επρόκειτο για στρατιωτικούς καριέρας.

Συνολικά, έχουν καταγραφεί 6.468 αξιωματικοί που σκοτώθηκαν, με βαθμό από υπολοχαγό έως στρατηγό. Το ποσοστό τους στο σύνολο των απωλειών παραμένει χαμηλό, στο 2% έως 3%, ενώ τους πρώτους μήνες του πολέμου έφθανε έως και το 20%.

Με πληροφορίες από BBC (ρωσική υπηρεσία)